A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) selecionou os dois jovens que receberão em 2018 a bolsa Michel Etlin, iniciativa da entidade que premia novos talentos da modalidade com um programa de intercâmbio de rugby e língua inglesa na Nova Zelândia. Leonardo “Neymar” Souza da Silva, pilar dos gaúchos do SC Rugby, e Rafael “Latrell” Henrique dos Santos Teixeira, 3ª linha do São José, ambos com 18 anos, foram os escolhidos e embarcam para a terra do rugby em março.

“A Bolsa Michel Etlin tem se transformado em uma peça importante no desenvolvimento pessoal e esportivo das promessas do rugby brasileiro. Para nós é uma alegria e uma honra contar com este apoio do Michel Etlin e dos Crusaders, que nos permite enviar dois meninos a morar cinco meses na Nova Zelândia, onde aprenderão inglês, irão melhorar seu rugby e poderão experimentar o que é viver em outro país, algo que é muito enriquecedor”, afirma Agustin Danza, CEO da CBRu.

Em seu sexto ano, a bolsa Michel Etlin consiste em enviar anualmente dois atletas com 18 anos de idade e potencial para estarem um dia na Seleção Brasileira para um intercâmbio de rugby e língua inglesa na cidade Christchurch, na província de Canterbury, na Nova Zelândia. Os atletas permanecerão por lá de março a agosto de 2018 e farão curso de inglês em um colégio de Christchurch dentro do programa da CCEL. Além disto, participam do programa de rugby de 6 meses do IHPU (International High Performance Unit) da CRFU (Canterbury Rugby Football Union) e Crusaders. O programa custeia ainda a hospedagem e alimentação dos atletas em casa de famílias neozelandesas, que adotam os atletas auxiliando na adaptação deles ao programa.

- Continua depois da publicidade -

Fonte: CBRu