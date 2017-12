Neste fim de semana, 16 e 17 de dezembro, ocorreu na cidade de Goiânia-GO uma clínica voltada para o rugby XV feminino.

Com o intuito de divulgar e fortalecer o rugby no Brasil, a Federação Cerrado de Rugby realizou uma clínica focada no público feminino e desta vez o objetivo foi incentivar e montar uma seleção de rugby XV do Cerrado, para competir jogos na modalidade XV, que é pouco praticada no Brasil.

No seu primeiro dia a clínica contou com uma parte teórica e outra prática. Sua parte teórica ocorreu pela manhã e foi ministrada pelo educador José Alpuim, que apresentou as principais diferenças das escolas francesas e inglesas de rugby, e em seguida exibiu propostas de jogadas para times iniciantes, aplicadas, a tarde, na parte pratica .

No segundo dia aconteceu um amistoso entre as participantes presentes,. A ideia é que continuem acontecendo os encontros de dois em dois meses, alternando-se os locais entre Brasília-DF e Goiânia-GO, para que mais meninas possam participar. Os encontros são livres para atletas do Brasil todo e quem quiser participar basta fazer sua inscrição na página do Facebook da federação. O próximo já tem data marcada e ocorrerá nos dias 03 e 04 de Fevereiro em Brasília-DF.

O Resultado do amistoso foi Time AMARELO: 58 X 34 Time AZUL, e segue abaixo as escalações dos times:

Seleção do Cerrado-AMARELO

1 – RAFAELA GONÇALVEZ, PILAR

2- DARLING MELANY, HOOKER

3- VERIDIANA LOPES, PILAR

4- JULIANA MACEDO, 2ª LINHA

5- FERNANDA ANDRADE, 2ª LINHA

6- LAÍS “PARÁ”, ASA

9- LAYS BORDIN, SCRUM HALF

10- DANYELA ALVES, ABERTURA

11- DAYANNE FERNANDES, PONTA

12- ANNE HIGAKI, 1ª CENTRO

13- LORENA GOMES, 2ª CENTRO

14- LAYS “PÊ”, PONTA

15- DANIELE ALMEIDA, FULLBACK

Tries amarelo: LAÍS “PARÁ”, 2x LAYS BORDIN, LAYS “PÊ”, LORENA GOMES, FERNANDA ANDRADE, 2x JULIANA MACEDO, DANIELE ALMEIDA.

Conversões: LAYS BORDIN, 3x DANYELA ALVES

Seleção do Cerrado-AZUL

1- JANAINA VALENTE, PILAR

2- MARIANA AMUI, HOOKER

3- GISELE GUIDA, 2ª LINHA

4- RILLAY SILVA, PILAR

6- LAMBRINE MORTATE, 2ª LINHA

7- MARISA “BIXÃO”, ASA

9- YONÁ “PIAUI”, SCRUM HALF

10- ERICKA MONTALVÃO, ABERTURA

11- GABRIELA CUNHA, PONTA

12-LETÍCIA MOUTINHO, 1ª CENTRO

13- LARISSA MIRANDA, 2ª CENTRO

14- TAIANNY DA CUNHA, PONTA

15- YASMIN BORELI, FULLBACK

Tries azul: GISELE GUIDA, MARISA “BIXÃO”, 3X LETÍCIA MOUTINHO, LARISSA MIRANDA

Conversões: 2x MARISA “BIXÃO”