Os catarinenses do Chapecó festejaram em título internacional nesse fim de semana! O clube foi a Rivera, na fronteira do Uruguai com o Brasil, e se sagrou pela primeira vez campeão do 2º Seven Binacional Brasil-Uruguai, competição organizada na cidade fronteiriça pelo clube local Arlequines, que garantiu que o torneio fosse jogado no estádio de futebol da cidade (palco da Copa América de 1995 de futebol).

O torneio atraiu muitos clubes gaúchos, com Antiqua, Brüders, Brummers, Charrua, Pampas, San Diego e o combinado Soul Rugby cruzando a fronteira para desafiaram uma legião de clubes uruguaios. Os catarinenses venceram o San Diego por 31 x 00 na fase de grupos e passaram pelos uruguaios do San Javier, 42 x 00. Depois, na semifinal, o desafio foi o time anfitrião e o Chapecó aplicou 19 x 12 sobre os Arlequines. O maior desafio foi a grande final contra o poderoso Trébol, de Paysandu, clube da elite uruguaia, que acabou caindo contra os Índios or 12 x 07.

Percurso do Chapecó ao título:

Chapecó 31 x 00 San Diego

Chapecó 42 x 00 San Javier (Uruguai)

Semifinal: Chapecó 19 x 12 Arlequines (Uruguai)

Final: Chapecó 12 x 07 Trébol (Uruguai)