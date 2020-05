Após mais de 3 semanas de disputa, com uma votação final nos stories do Instagram que ultrapassou os 13k votos totais, o Charrua se consagrou o primeiro campeão da Copa Portal do Rugby, superando a equipe amazonense do GRUA na final, em uma disputa que teve pouco menos de 100 votos de diferença.

A competição desenvolvida para dar algumas alegrias para as torcidas sem jogos das suas equipes acabou ganhando força e mobilizou campanhas para a final: Charrua e GRUA organizaram campanhas que para cada 10 votos seriam revertidos em 1kg de alimento (Charrua) e uma árvore plantada (GRUA).

A equipe do Portal do Rugby gostaria de agradecer a imensa participação de todos que se mobilizaram e acreditaram neste divertimento que mostrou como a comunidade do rugby brasileiro é grande e consegue através de nossa modalidade ajudar o próximo.