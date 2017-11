Em Montevidéu, o torneio de clubes do Valentín Martínez contou também com as disputas da categoria feminina adulta de clubes e teve participação brasileira, com Charrua, UnB e San Diego. Já no M19 feminino, somente o Rio Rugby viajou ao Uruguai – com seu time do projeto social “Rugby é Nossa Paixão”.

Em ambas, o primeiro lugar foi de clubes brasileiros. No adulto, o Charrua venceu a final contra a UnB. No juvenil, o torneio foi por contagem de pontos, já que somente 5 equipes participaram, o Rio somou mais pontos diante de Interior 7, Champagnat, Circulo de Tenis e PSG.

Resultados:

Feminino adulto:

Charrua 27 x 00 Circulo de Tenis – Grupo A

Charrua 34 x 00 Interior 7 – Grupo A

Champagnat 00 x 20 Charrua – Grupo A

San Diego 00 x 37 Unb – Grupo B

Veterinaria 05 x 28 UnB – Grupo B

San Diego 31 x 05 PSG – Grupo B

UnB 46 x 00 PSG – Grupo B

Veterinaria 10 x 05 San Diego – Grupo B

Charrua 41 x 00 Veterinaria – Semifinal Ouro

UnB 19 x 05 Champagnat – Semifinal Ouro

San Diego 19 x 07 Interior 7 – Semifinal Bronze

San Diego 00 x 20 Circolo de Tenis – Disputa de 5º lugar

Feminino M19:

Rio 12 x 07 PSG

Rio 17 x 07 Interior 7

Rio x Circulo de Tenis

Rio x Champagnat

Classificação:

1 Rio; 2 Interior 7; 3 Champagnat; 4 Circulo de Tenis; 5 PSG

Rio Rugby é a única participação brasileira na categoria M15 masculina

Com os atletas do Rugby É Nossa Paixão, a categoria M15 (XV com dois tempos de 15 minutos) foi a única brasileira a competir pelo Valentín Martínez.

Resultados:

1ª fase:

Rio 00 x 34 Atlético del Rosario

Rio 00 x 19 Lobos

Oitavas de final Taça Bronze

Rio 00 x 31 Sporting Mar del Plata B

Quartas de Final Estímulo

Rio Rugby 00 x 22 Montevideo Cricket

Foto enviada pelo Charrua