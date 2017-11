Perfeito. O Charrua, de Porto Alegre, conseguiu mais um título gaúcho feminino neste fim de semana vencendo a quinta e última etapa do circuito em Caxias do Sul, no campo da Ana Rech. Ao todo, o Charrua venceu todas as etapas desta temporada e ergueu o título estadual pela décima vez seguida em sua história.

Um ano consistente para o clube que deixou de ser equipe fixa do Super Sevens. O Charrua pensa na etapa final do Super Sevens deste ano e no ano que vem, quando tentará voltar à elite nacional em março com o Qualificatório do Super Sevens.

Centauros 52 x 00 Antiqua

S.C. Rugby 34 x 05 San Diego

Charrua 53 x 00 Guasca

Centauros 46 x 00 San Diego

S.C. Rugby 41 x 07 Antiqua

Farrapos 22 x 10 Guasca

Centauros 28 x 05 S.C. Rugby

San Diego 12 x 34 Antiqua

Charrua 41 x 00 Farrapos

Taça Bronze: Guasca 22 x 17 Antiqua

Taça Prata: Farrapos 10 x 15 S.C.Rugby

Taça Ouro: Charrua 24 x 07 Centauros