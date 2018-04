O Charrua venceu o clássico contra o San Diego e manteve a liderança do Campeonato Gaúcho de Rugby XV (CGR 2018). Ainda pela primeira divisão, o Farrapos superou o Brummers na casa do adversário e assumiu a vice-liderança. O Universitário de Santa Maria também venceu fora de casa e fez os primeiros pontos na competição. Pela segunda divisão, vitórias dos visitantes. Três jogos também movimentaram o Gauchão na categoria Juvenil.

Vitória no clássico do Gauchão

E teve vitória dos índios no clássico porto-alegrense entre Charrua e San Diego – na maior vitória do Charrua sobre o rival na competição desde 2010. Jogando em casa, na Sociedade Hípica Porto-alegrense, o Charrua superou o San Diego por 29 a 7 e se manteve invicto na ponta da tabela com três vitórias. Já o San Diego conheceu a sua primeira derrota, porém a equipe, que folgou na rodada anterior, tem um jogo a menos que os índios. Na rodada seguinte, o San Diego vai a Passo Fundo enfrentar o Planalto, enquanto o Charrua terá folga.

Octacampeão, Farrapos vence mais uma e assume a vice-liderança

O grande campeão do RS, o Farrapos, de Bento Gonçalves, visitou a equipe do Brummers, em Dois Irmãos e venceu pelo placar de 59 a 5. Com a vitória, o Farrapos ocupa a vice liderança, e também tem um jogo a menos que o líder Charrua, pois folgou na 1ª rodada.

Na próxima rodada, o Farrapos vai à Santa Maria enfrentar o Universitário Rugby. Já a equipe do Brummers, tem uma vitória e duas derrotas na competição e na próxima rodada recebe a equipe do Serra Gaúcha, que folgou nessa rodada.

Universitário vence a primeira

Em Passo Fundo, o Universitário Rugby Santa Maria visitou o Planalto Rugby, reeditando os grandes jogos que ambos já fizeram pela segunda divisão e também pela repescagem no final do ano passado. Nessa oportunidade o Planalto havia vencido os santa-marienses, mas agora a história foi diferente e o Universitário venceu a partida pelo placar de 34 a 10.

Na próxima rodada, como mencionado acima, o Universitário recebe o Farrapos, enquanto o Planalto recebe em seus domínios o San Diego, de Porto Alegre.

Pela 2ª divisão, Guaíba, Guasca e Centauros não foram bons visitantes

A terceira rodada da segunda divisão mostrou três visitantes indigestos. Jogando em Pelotas, no sábado, o Guaíba Rugby visitou o Antiqua e venceu os donos da casa pelo placar de 10 a 7.

No domingo, pela manhã, em Marau, o líder Centauros conseguiu sua terceira vitória diante de União Rugby Tauras Carancho e segue invicto na competição. O placar foi de 41 a 27.

Já na parte da tarde de domingo, o Guasca foi até São Leopoldo visitar o Pampas Rugby e venceu pelo placar de 39 a 11.



No juvenil, Brummers segue na liderança

Nas três partidas realizadas pela categoria juvenil do Gauchão de Rugby 2018, o Brummers, jogando em casa, se perdeu na categoria adulto, conseguiu duas vitórias diante das duas equipes do Farrapos Rugby, de Bento Gonçalves e segue na ponta. No primeiro jogo, vitória por 10 a 7. Já no segundo jogo, o placar foi um pouquinho maior: 17 a 7

Em Passo Fundo, a vitória também veio para a categoria juvenil do Universitário Rugby Santa Maria. Vitoria sobre o Planalto pelo placar de 33 a 0.

Campeonato Gaúcho Série A – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Charrua 29 x 07 San Diego

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Brummers 05 x 59 Farrapos

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Planalto 10 x 34 Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Charrua

Porto Alegre 15 3 3 0 0 3 0 141 20 121 Farrapos

Bento Gonçalves 10 2 2 0 0 2 0 104 18 86 Serra Gaúcha Caxias do Sul 5 2 1 0 0 1 0 84 45 39 San Diego

Porto Alegre 5 2 1 0 1 1 0 45 46 -1 Universitário

Santa Maria 5 3 1 0 2 1 0 54 94 -40 Brummers

Novo Hamburgo 4 3 1 0 2 0 0 37 133 -96 Planalto

Passo Fundo 0 3 0 0 3 0 0 18 127 -109

Campeonato Gaúcho Série B – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Antiqua 07 x 10 Guaíba

Local: Tourist Park Hotel – Pelotas, RS

Dia 08/04/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho 27 x 41 Centauros

Local: Estádio Municipal – Marau, RS

Dia 08/04/2018 às 15h00 – Pampas 11 x 39 Guasca

Local: Rua Campo Bom, 556 – São Leopoldo, RS

Clube Cidade(s) P 2 V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 15 3 3 0 0 3 0 139 42 97 Guasca

Porto Alegre 10 3 2 0 1 2 0 84 56 28 Guaíba

Guaíba 9 3 2 0 1 1 0 52 26 26 Antíqua

Pelotas 6 3 1 0 2 1 1 42 56 -14 União Tauras Carancho Marau e Sertão 5 3 1 0 2 1 0 59 87 -28 Pampas São Leopoldo 0 3 0 0 3 0 0 14 123 -109

Campeonato Gaúcho M19 – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 14h00 – Brummers 10 x 07 Farrapos Branco

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Brummers 17 x 07 Farrapos Verde

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 14h30 – Planalto 00 x 33 Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS

Texto: Nathália Ely / A.I. Federação Gaúcha de Rugby