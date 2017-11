A sexta e última etapa do Super Sevens, o circuito feminino brasileiro, está chegando e já acontece nesse final de semana (2 e 3). Depois de ter passado quatro vezes pelo Sudeste durante a temporada, retorna ao Sul, na casa do terceiro colocado geral, o Curitiba. Entre altos e baixos no número de equipes, o campo do Paraná Esporte receberá a reduzida quantidade de 12 participantes. Estarão distribuídas em 3 grupos com 4 equipes cada com 8 fixas e 4 convidadas (incluindo retorno do Melina, Goianos e Centauros que entrou pra jogo).

Não dá pra negar que desde o início da edição, surpresas e novidades foram vistas: o Band Saracens em duas finais (e garantindo um ouro!) depois de duas brigas consecutivas por lugares não tão prestigiados; as Leoas de Paraisópolis vencedoras de dois terceiros lugares (Niterói e São José) e inclusive se impondo sobre as líderes joseenes no último confronto; o Delta vencendo o Niterói em fase de grupos… Até aqui a trajetória foi longa e a última etapa do Super Sevens promete ser quente! É a hora de brigar pelas 4 posições do topo que garantem, automaticamente, a permanência em 2018 e pelo Top 3, que fornece bolsa-atleta.

Confira a prévia completa de cada grupo:

Grupo A: Niterói (RJ), Delta (PI), Band Saracens (SP), Centauros (RS)

- Continua depois da publicidade -

Opinativo: Chave quente! Do atual Top 4, duas equipes estão dispostas nesta chave: Niterói e Band Saracens. As Nikitys estão em clara vantagem: o caminho já lhes permitiu 3 finais, experiência acumulada, lhes apresentou vitórias contundentes sobre as principais rivais do grupo (as paulistas e piauienses) mas também já passou por fragilidades diante delas, trata-se de um elenco forte com potencial para despontar na chave e que “sabe jogar junto” como bem disse Izzy em um vídeo para a fanpage do Portal do Rugby.

Correndo pela classificação na chave, Delta e Band Saracens devem fazer um duelo de peso. O dérbi tem favorecido as Bandetes e a disputa está pra lá de boa, já que a 5ª colocada na tabela geral é piauiense, apenas um passo atrás das paulistanas.

O Centauros, ainda que ofuscado no cenário nacional, é o segundo colocado no campeonato do Rio Grande do Sul. Ainda em ascendência, não deve ser uma pedra no sapato dos gigantes do Grupo A.

Grupo B: Curitiba (PR), Desterro (SC), USP (SP), Goianos (GO)

Opinativo: O embate entre Curitiba e Desterro se repetirá no torneio pela terceira vez, e em todas, as Touritas faturaram no placar, ainda que na última etapa ele tenha sido muito aproximado: 14 x 12. Entretanto, a evolução e bom trabalho barriga-verde é claro: chegou ao 10º lugar na segunda etapa e agora avança numa sequência de Taça Prata.

Talvez não sejam as melhores colocadas do grupo, mas devem realizar um curioso embate. Até aqui, as goianas participaram apenas de uma etapa, suficiente para pontuarem sobre o São José na fase de grupos (ainda que tenham sido derrotadas) e vencerem os conhecidos Pasteur e BH. A USP leva nas malas a participação em todas as etapas e conta com o retorno da Aline Furtado. Olho nesse jogo!

Grupo C: Leoas de Paraisópolis (SP), São José (SP), SPAC (SP), Melina (MT)

Opinativo: A maioria dos clássicos de São Paulo serão vistos logo de cara. Nos dérbis, as Leoas parecem ter mais forças, ainda mais depois de terem vencido as Minas do Sanja na disputa pelo 3º lugar, justamente na casa joseense. O São José, em nenhuma das etapas, saiu do Top 4 na classificação (inclusive na geral) e também se vale da lembrança de, no Grupo C, ter concorrido a todas as disputas pelo Ouro, decaindo somente em uma semi e em duas finais, das 4 que disputou.

Melina e SPAC devem protagonizar um belo jogo. A fase das Spac Girls não é fácil. Depois de sucessivas aparições pela Taça Bronze, chegou ao 13º lugar na etapa de São José. Conta com nomes relevantes na equipe, mas precisa se fortalecer para não sofrer a derrota das Melinas, já que elas conheceram o caminho da vitória, garantindo 12 a 07 na vez que se enfrentaram.

Jogos:

Sábado, 02 de dezembro, a partir das 9h

09h00 – Niterói x Centauros

09h20 – Delta x Band Saracens

09h40 – Curitiba x Goianos

10h00 – Desterro x USP

10h20 – Leoas x Melina

10h40 – São José x SPAC

11h20 – Niterói x Band Saracens

11h40 – Delta x Centauros

12h00 – Curitiba x USP

12h20 – Desterro x Goianos

12h40 – Leoas x SPAC

13h00 – São José x Melina

13h40 – Niterói x Delta

14h00 – Band Saracens x Centauros

14h20 – Curitiba x Desterro

14h40 – USP x Goianos

15h00 – Leoas x São José

15h20 – SPAC x Melina

Domingo, 03 de dezembro, a partir das 8h30

08h30 – Quartas Ouro – 1º x 8º

08h50 – Quartas Ouro – 4º x 5º

09h10 – Quartas Ouro- 2º x 7º

09h30 – Quartas Ouro – 3º x 6º

09h50 – Semi Bronze – 9º x 12º

10h10 – Semi Bronze – 10º x 11º

11h00 – Semi Prata

11h20 – Semi Prata

11h40 – Semi Ouro

12h00 – Semi Ouro

12h20 – Disputa de 11º

12h40 – Final Taça Bronze

13h50 – Disputa de 7º

14h10 – Final Taça Prata

14h30 – Disputa de 3º

14h50 – Final Taça Ouro

Classificação geral

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (05-06/08) Etapa 2 (16-17/09) Etapa 3 (07-08/10) Etapa 4 (28-29/10) Etapa 5 (18-19/11) Etapa 6 (03-04/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 97 19 22 22 19 15 Niterói Niterói (RJ) 89 22 19 13 13 22 Curitiba Curitiba (PR) 80 17 15 12 17 19 Band Saracens São Paulo (SP) 69 10 8 19 22 10 Delta Teresina (PI) 67 12 13 15 15 12 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 64 13 17 8 9 17 Desterro Florianópolis (SC) 58 9 7 17 12 13 SPAC São Paulo (SP) 46 15 12 7 8 4 Melina Cuiabá (MT) 38 8 10 10 10 Vitória Vitória (ES) 31 7 9 6 9 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 24 6 6 4 8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 19 4 5 3 7 USP São Paulo (SP) 17 5 2 4 1 5 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 14 3 3 2 6 Pasteur São Paulo (SP) 9 2 5 2 Goianos Goiânia (GO) 7 7 Charrua Porto Alegre (RS) 6 6 Londrina Londrina (PR) 5 5 Stade Français Santiago (Chile) 4 4 Leoas do Ceará Fortaleza (CE) 3 3 Carioca Rio de Janeiro (RJ) 1 1 Iguanas São José dos Campos (SP) 1 1 Band Saracens "B" São Paulo (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.

Foto: Eduardo Tozin