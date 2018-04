Final de semana promete disputas emocionantes pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 (CGR 2018). No sábado (07.04), destaque para o tradicional clássico de Porto Alegre entre Charrua e San Diego, o SanCha. Além da rivalidade, a busca pela liderança da competição promete um grande embate na Sociedade Hípica Porto-Alegrense. Em Dois Irmãos, o confronto é entre o Brummers e Farrapos. Já em Passo Fundo, a repetição da repescagem entre Planalto e Universitário. O final de semana ainda tem disputas da 2ª divisão e dos guris do juvenil.



SanCha pode valer a liderança da 1ª divisão

O Charrua é o atual líder do Gauchão de Rugby XV 2018. Com duas vitórias em dois jogos e beneficiado por dois pontos bônus, os índios estão isolados na posição. O San Diego está no bolo com três times com cinco pontos cada e ocupa a 4ª colocação. O time verde e preto, no entanto, possui um jogo a menos, indo para sua segunda partida. Caso vença e faça ponto bônus também pode ocupar o primeiro lugar – caso o Farrapos, que está em 3º, não vença. O Serra Gaúcha, que é o vice-líder, folga na rodada.

No último confronto entre os dois deu Charrua. O jogo foi pela Taça Tupi no ano passado. O SanCha ocorre às 15h na Hípica.

O desafio do atual octacampeão Farrapos é contra o Brummers, na casa do adversário. Em Dois Irmãos, o Brummers busca mais uma vitória para subir na tabela de classificação. O time está em 5º com quatro pontos.

Já em Passo Fundo a batalha é pelos primeiros pontos na competição. O confronto entre Planalto e Universitário é também uma repetição da repescagem, vencida pelo Planalto e que o colocou na 1ª divisão do CGR 2018. Os dois confrontos, tanto em Dois Irmãos quanto em Passo Fundo, iniciam às 15h30.

Para manter a invencibilidade na 2ª divisão

Tal qual na 1ª, na 2ª divisão também tem líder isolado. É o Centauros, com 10 pontos. Para manter os 100%, o time vai a Marau encarar o União Rugby Tauras Carancho (URTC). A partida do União Rugby Tauras Carancho começa às 10h de domingo (08.04). Na vice-liderança está o Guaíba, que perdeu na última rodada. Assim como seu adversário, o Antiqua. Os dois buscam a recuperação no sábado (07.04), às 15h em Pelotas.

Ainda sem conseguir vencer na competição, o Pampas conta com o apoio da torcida para buscar os primeiros pontos. O confronto é contra o Guasca, a partir das 15h de domingo, em São Leopoldo.

Três jogos pelo Juvenil

No mesmo dia e locais que ocorrem os jogos da 1ª divisão, acontecem também as disputas do Gauchão de Rugby Juvenil. Nessa rodada são três jogos. O Brummers tem dois confrontos contra o Farrapos, um às 14h e outros às 15h. Os juvenis do Planalto encaram os do Universitário às 14h30.

Campeonato Gaúcho Série A – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Charrua x San Diego

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Brummers x Farrapos

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Planalto x Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Charrua

Porto Alegre 10 2 2 0 0 2 0 112 13 99 Serra Gaúcha Caxias do Sul 5 2 1 0 0 1 0 84 45 39 Farrapos

Bento Gonçalves 5 1 1 0 0 1 0 45 13 32 San Diego

Porto Alegre 5 1 1 0 0 1 0 38 17 21 Brummers

Novo Hamburgo 4 2 1 0 1 0 0 32 74 -42 Universitário

Santa Maria 0 2 0 0 2 0 0 20 84 -64 Planalto

Passo Fundo 0 2 0 0 2 0 0 8 93 -85

Campeonato Gaúcho Série B – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Antiqua x Guaíba

Local: Tourist Park Hotel – Pelotas, RS

Dia 08/04/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho x Centauros

Local: Estádio Municipal – Marau, RS

Dia 08/04/2018 às 15h00 – Pampas x Guasca

Local: Rua Campo Bom, 556 – São Leopoldo, RS

Clube Cidade(s) P 2 V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 10 1 2 0 0 2 0 98 15 83 Guaíba

Guaíba 5 2 1 0 1 1 0 42 19 23 Guasca

Porto Alegre 5 2 1 0 1 1 0 45 45 0 Antíqua

Pelotas 5 2 1 0 1 1 0 35 46 -11 União Tauras Carancho Marau e Sertão 4 2 1 0 1 0 0 32 46 -14 Pampas São Leopoldo 0 2 0 0 2 0 0 3 84 -81

Campeonato Gaúcho M19 – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 14h00 – Brummers x Farrapos Branco

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Brummers x Farrapos Verde

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 14h30 – Planalto x Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS