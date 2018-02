“Rugby não é apenas um jogo onde um ganha e o outro perde, é um encontro onde o que vale mesmo é a amizade e a diversão que encontramos na prática esportiva”, foi assim que André Luiz, o Boy, atleta olímpico na Rio2016, apresentou o Rugby no SESC 24 de Maio durante atividades do projeto SESC Verão 2018. O atleta foi convidado da HURRA! para a iniciativa anual do SESC que consiste em incentivar a participação da população infantil, jovem e adulta nas práticas esportivas e atividades físicas. Ao longo dos quatro dias, cerca de 100 crianças e 60 adultos tiveram seu primeiro contato com a bola oval.

Boy explicou para os presentes “que o Rugby é um esporte de muito contato e parece ‘bruto’ a princípio, mas a lealdade, o respeito e a disciplina são os reais valores do jogo”, e com momentos de práticas recheadas de histórias de sua carreira profissional no rugby, o atleta pode, junto com os outros educadores da HURRA!, apresentar o esporte inglês de uma forma divertida e agitada.

Pais que acompanharam seus filhos para vivenciar este esporte ainda pouco conhecido para muitos brasileiros, fizeram parte das atividades e saíram orgulhosos de poderem compartilhar a alegria das crianças em brincar. O atleta que tem em seu currículo uma medalha de bronze nos Jogos Panamericano, saiu com sua expectativa renovada “espero que ações como essa do SESC sejam mais frequentes, e que pais incentivem seus filhos a praticarem o Rugby, pois é um esporte carregados de valores para a vida”. Fala relevante de um atleta de origens humildes que alcançou o maior palco esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos!