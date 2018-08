Neste ano, as categorias de base do estado de São Paulo entram em campo pelo Campeonato XV no segundo semestre. O início tardio tem uma boa explicação: até junho,os clubes puderam vivenciar o Festival Juvenil Paulista, que, com sucessivos eventos trouxe novas equipes e repaginou o cenário das categorias de base.

O M19 é a categoria mais enxuta, com 2 meses de duração e apenas 4 equipes, sendo 3 delas do Vale. No primeiro duelo, vem o Pasteur, o atual campeão que permanece na busca de mais títulos que enfrenta o Jacareí que garantiu o terceiro lugar em 2017. A novidade fica por conta do Iguanas, estreante com a equipe M19 mostrando a evolução do seu M17, que segue na categoria acima, e faz logo de cara o dérbi joseense contra o São José, vice-campeão da última temporada. As formas de disputa prevalecem como no ano anterior: todos contra todos e levanta a taça quem acumular o maior número de pontos.

A sensação do Campeonato fica por conta da categoria M17 que chega com 9 equipes inscritas, praticamente o dobro do ano passado. Une clubes que não têm elencos completos e ainda retoma as atividades de outros que já tiveram categoria juvenil ou estiveram ausentes por algumas temporadas. Quem debuta são os Guardiões e Rinos, depois de marcarem presença nas etapas dos festivais, enquanto o Barbarians XIX, junção dos times do interior, incluindo o Tornados, retornando aos campeonatos juvenis da FPR. Para tornar a competição ainda mais emocionante, o mata-mata na fase final coloca os jovens atletas em clima de categoria adulta. Todos de olho em superar o atual campeão Jacareí.

Não muito atrás nos quesitos sensação e revelação de clubes, vem a categoria M15. Essa sim, com exatamente o dobro de equipes em relação à temporada 2017, adicionando Guardiões, Felinos XIX, além do retorno do SESI (agora em parceria com o Jacareí) e dos Leões de Paraisópolis, em voo solo depois do fim de sua parceria com o Pasteur e buscando repetir o sucesso de sua equipe feminina. As equipes se juntam aos clubes de tradição formadora como Pasteur, São José, Jacareí e o SPAC/Band – campeões na temporada passada que agora se deparam com um desafio maior.

Depois de anos fomentando os valores do Rugby nas escolas públicas de São Paulo, a HURRA! coloca em campo sua primeira equipe de Rugby XV em um campeonato oficial, um marco que pode impulsionar ainda mais a prática na capital. No interior, essa função é do Felinos XIX, união de Cougars e Jaguars, clubes presentes há anos nos Festivais Infantis e que também mostram a evolução de um trabalho formador e de longo prazo dando seus primeiros frutos. Com as semifinais agendadas pro final de setembro, as equipes se preparam para mergulharem em outro ritmo, bem distinto do todos contra todos, e em comum, a primeira experiência competitiva da maioria dos atletas.

A atual temporada é um marco para as equipes juvenis que deixam o eixo Vale-Capital e trazem à tona outras percepções para a categoria. Vale a pena ficar de olho!

M19

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Iguanas São José dos Campos 0 0 Jacareí Jacareí 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 São José São José dos Campos 0 0

Data Horário Local Casa Vs Adversário Fase Árbitro Auxiliar 1 Auxiliar 2 4o árbitro 05/08/2018 Arena Paulista de Rugby Pasteur X Jacareí 05/08/2018 São José dos Campos São José X Iguanas 11/08/2018 Jacareí Jacareí X Iguanas 19/08/2018 Arena Paulista de Rugby Pasteur X São José 25/08/2018 Arena Paulista de Rugby Pasteur X Iguanas 26/08/2018 São José dos Campos São José X Jacareí 15/09/2018 São José dos Campos São José X Pasteur 16/09/2018 São José dos Campos Iguanas X Jacareí 30/09/2018 Jacareí Jacareí X Pasteur 30/09/2018 São José dos Campos Iguanas X São José 07/10/2018 Jacareí Jacareí X São José 07/10/2018 São José dos Campos Iguanas X Pasteur

M17

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP Barbarians XIX Região 019 0 0 Guardiões São Paulo 0 0 Iguanas São José dos Campos 0 0 Ilhabela Ilhabela 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 Rinos Diadema 0 São José São José dos Campos 0 0 SESI/Jacareí Jacareí 0 0 SPAC/Tatuape/Rio Branco São Paulo 0 0 Tucanos São João da Boa Vista 0

Data Horário Local Casa Vs Adversário Fase Árbitro Auxiliar 1 Auxiliar 2 4o árbitro 05/08/2018 Arena Paulista de Rugby Rinos X Ilha 1a fase 11/08/2018 Jacareí Jacareí X Guardiões 1a fase 12/08/2018 SPAC SPAC/ Tatu/ Rio Branco X São José 1a fase 19/08/2018 Ilhabela Ilha X Iguanas 1a fase 19/08/2018 Arena Paulista de Rugby Pasteur X Barbarians XIX 1a fase 19/08/2018 Arena Paulista de Rugby Pasteur X Barbarians XIX 1a fase 19/08/2018 Jacareí Jacareí X Rinos 1a fase 26/08/2018 Americana Barbarians XIX X SPAC/ Tatu/ Rio Branco 1a fase 26/08/2018 CT Ange Guimerá São José X Pasteur 1a fase 26/08/2018 Arena Paulista de Rugby Guardiões X Rinos 1a fase 02/09/2018 CT Ange Guimerá Iguanas X Guardiões 1a fase 15/09/2018 CT Ange Guimerá São José X Barbarians XIX



1a fase 15/09/2018 CT Ange Guimerá Iguanas X Jacareí 1a fase 16/09/2018 SPAC SPAC/ Tatu/ Rio Branco X Pasteur 1a fase 23/09/2018 Arena Paulista de Rugby Rinos X Iguanas 1a fase 23/09/2018 Arena Paulista de Rugby Guardiões X Ilha 1a fase 29 ou 30/09/2018 X Semifinal 29 ou 30/09/2018 X Semifinal 2 06 ou 07/10/2018 X Final

M15

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP Band/SPAC São Paulo 0 0 Felinos XIX Região 019 0 0 Guardiões São Paulo 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 São José São José dos Campos 0 0 SESI/Jacareí Jacareí 0 0