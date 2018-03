A Federação Fluminense confirmou a tabela de jogos de seu estadual de rugby XV deste ano. O modelo de disputa e o número de clubes participantes foi mantido com relação a 2017: 8 equipes, divididas em 2 grupos de 4 times cada, que jogam 1 vez contra cada time de sua chave. Após 3 rodadas, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão às semifinais.

Os participantes serão os mesmos, com a exceção do Friburgo, substituído por uma parceria entre o Itaipuaçu e o Cachoeiras. O pontapé inicial será no dia 24 de março e a grande final no dia 26 de maio.

Grupo A Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Carioca Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guanabara Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Itaguaí Itaguaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maxambomba Nova Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Itaipuaçu/Cachoeiras Itaipuaçu/Cachoeira de Macacu 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Niterói Niterói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Rugby Rio de Janeiro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 UFF Niterói 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0