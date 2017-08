O Paulista Universitário teve uma rodada decisiva nesse fim de semana, com a definição das últimas duas vagas ainda em aberto para a fase final da competição, que acontece a partir de outubro.

Já classificados, os futuros Engenheiros do Mackenzie entraram em campo sem facilitar para a San Fran, aplicando um placar quase centenário ao time USPiano, e de quebra, retomando a liderança ao lado do Direito Mackenzie. As duas equipes se enfrentarão na última rodada para decidir a primeira colocação. Já sem chances de classificação, a PUC jogou pela honra e superou o lanterna FACENS, que conquistou ao menos o seu primeiro ponto de bonificação, ao anotar 4 tries na partida.

A briga foi mais equilibrada entre as equipes que ainda mantinham chances de um lugar na próxima fase, mas o favoritismo de UNIP e Mauá, com melhores campanhas no torneio, se confirmou. Jogando diante da equipe da casa, a experiência falou mais alto e a Mauá conquistou seu quarto triunfo na competição, sua vitória mais magra até aqui que a deixa na terceira posição. A UNIP também não teve vida fácil contra a UFABC, mas conquistou um ponto extra que coloca a equipe laranja a apenas dois pontos, na quarta colocação e um jogo a menos na tabela.

A próxima rodada acontece no final de setembro, onde poderão ser definidos os confrontos das semifinais.

Tsunami vence mais uma etapa do Campeonato Universitário Paulista de 7s

Organizado pela FUPE (Federação Universitária Paulista de Esportes), a segunda etapa do Campeonato Universitário Paulista de 7s aconteceu em Campinas, interior de São Paulo. Contou com 9 equipes participantes: Engenharia Mackenzie, Direito Mackenzie, Ufscar, UFABC, Tsunami, Cásper Líbero, Direito São Francisco, LAAUSP e Poli.

A fase de grupos aconteceu com duas vitórias para o Tsunami pelo grupo A, duas para a UFABC no grupo B e, a situação no grupo C ficou embolada, já que Engenharia Mackenzie, Direito São Francisco e Cásper Líbero ficaram com uma vitória cada, levando a uma contagem de tries e pontos para desempatar a situação entre as comunicadoras e advogadas. Emocionante!

Na Taça Prata, a Poli garantiu a colocação em clássico contra o Direito São Francisco. Pelo terceiro lugar, novamente as engenheiras do Mackenzie levaram a melhor, desta vez encontrando a seleção da USP.

Por mais uma etapa, a final ouro aconteceu entre Tsunami e UFABC e as atletas da Oceanografia da USP levaram a melhor em 19 x 00.

Pelo masculino, apenas 4 equipes participantes: Mackenzie, FGV, Ufscar e Puccamp. O saldo de pontos levou à Ufscar ao ouro no campeonato!

Campeonato Paulista Universitário

Dia 27/08/2017 às 8h40 – FACENS 20 X 52 PUC

Dia 27/08/2017 às 10h15 – UFABC 21 X 32 UNIP

Dia 27/08/2017 às 11h50 – Engenharia Mackenzie 96 X 07 San Fran

Dia 27/08/2017 às 13h35 – Mauá 20 X 12 USP

Clube P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie 35 7 7 0 0 7 0 476 43 433 Direito Mackenzie 35 7 7 0 0 7 0 250 103 147 Mauá 22 7 4 0 3 4 2 205 122 83 UNIP 20 6 4 0 2 4 0 210 118 92 Seleção USP 14 8 3 0 5 2 0 154 234 -80 UFABC 12 7 2 0 5 3 1 202 205 -3 Direito USP 10 6 2 0 4 2 0 101 202 -101 PUC 10 7 2 0 5 2 0 109 232 -123 FACENS 1 7 0 0 7 1 0 37 490 -453

Campeonato Paulista Universitário de 7s – FUPE

Dia 27/08/2017 a partir das 09h

Local: UNICAMP – Av. Érico Veríssimo, 701 – Campinas, SP

Grupo A: Tsunami, Poli, Direito Mackenzie

Grupo B: UFABC, LAAUSP, Ufscar

Grupo C: Engenharia Mackenzie, Cásper Líbero, Direito USP “San Fran”

Masculino: Ufscar, Puccamp, Pacto Mackenzie, FGV

09h00 – Tsunami 19 x 12 Poli – feminino

09h20 – UFABC 26 x 15 LAAUSP – feminino

09h40 – Cásper Líbero 05 x 27 Engenharia Mackenzie – feminino

10h00 – Ufscar 31 x 00 Puccamp – masculino

10h20 – Tsunami 17 x 07 Direito Mackenzie – feminino

10h40 – UFABC 22 x 05 Ufscar – feminino

11h00 – Engenharia Mackenzie 10 x 12 Sanfran – feminino

11h20 – Pacto Mackenzie 00 x 29 FGV – masculino

11h40 – Poli 19 x 08 Direito Mackenzie – feminino

12h00 – LAAUSP 27 x 00 Ufscar – feminino

12h20 – Cásper Líbero 20 x 15 Sanfran – feminino

12h40 – Pacto Mackenzie 05 x 17 Puccamp – masculino

13h00 – Pacto FGV 10 x 19 Ufscar – masculino

13h20 – Cásper Líbero 12 x 14 Ufscar – Disputa de 7º – feminino

13h40 – Engenharia Mackenzie 14 x 17 Tsunami – Semifinal Ouro – feminino

14h00 – UFABC 22 x 05 LAAUSP – Semifinal Ouro – feminino

14h20 – Direito Mackenzie 17 x 07 Ufscar – Disputa de 7º – feminino

14h40 – Pacto Mackenzie 21 x 19 Ufscar – masculino

15h00 – Puccamp 00 x 28 FGV – masculino

15h20 – Cásper Líbero 07 x 19 Direito Mackenzie – feminino

15h40 – Poli 12 x 10 Sanfran – Disputa de 5º – feminino

16h00 -Engenharia Mackenzie 31 x 00 LAAUSP Disputa de 3º – feminino

16h20 – Tsunami 19 x 00 UFABC – Final Ouro – feminino

Masculino – campeão: Ufscar

Feminino – campeão: Tsunami



Classificação:

1 Tsunami

2 UFABC

3 Engenharia Mackenzie

4 LAAUSP

5 Poli

6 Direito São Francisco

7 Direito Mackenzie

8 Ufscar

9 Cásper Líbero