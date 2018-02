A Copa Central de Rugby, torneio criado em 2013 para fortalecer o esporte no interior paulista, retorna em 2018 com a participação de quatro times. Ribeirão Preto, Piracicaba, Locomotiva Araraquara e São Carlos se enfrentarão num torneio de três etapas em turno único. As primeiras partidas acontecem dia 24 de fevereiro.

“Os objetivos são desenvolver, fortalecer e divulgar do esporte na região. Ao mesmo tempo, o torneio deste ano servirá também como parte da pré-temporada para os clubes que disputam o Campeonato Paulista”, explica Leonardo Carniato do São Carlos.

O São Carlos estreia dia 7 de abril na série B do Paulista depois de ter disputado a Série A em 2017. Já o Ribeirão Rugby e o Piracicaba devem disputar, também a partir de abril, a Série Desenvolvimento do Paulista, mas ainda sem calendário definido.

A falta de agenda dos clubes exigiu que a copa fosse realizada em apenas três etapas. Desta forma, o São Carlos abriu mão de sediar uma das etapas que são compostas por dois jogos no mesmo dia, na mesma cidade. “Este formato vai ajudar a promover um intercâmbio mais completo entre os times, comissões técnicas, diretores e arbitragem, o que é muito positivo já que a amizade também é um dos objetivos do Rugby como esporte”, afirma João Becker do Ribeirão Preto.

História

A Copa Central foi idealizada em 2013 por iniciativa do Locomotiva Rugby Clube de Araraquara. A ideia foi encampada por membros das equipes do Ornitorrincos Rio Claro Rugby e do Rugby São Carlos, que conquistou o título naquele ano. Em 2014, mesmo sem o São Carlos, que optou por disputar o acesso para o Campeonato Paulista, e o Ornitorrincos, que se retirou para reestruturação, o torneio cresceu. Participaram da copa as equipes do Locomotiva, Raça Rugby Ribeirão, Monster Rugby Team (Pirajuí), Mastodontes Catanduva Rugby e Tucanos Rugby Club (Águas da Prata e São João da Boa Vista). Nesta ocasião, o título ficou com o Ribeirão Preto, representada pelo Raça Rugby.

Nos três anos seguintes, a Copa Central não foi realizada por uma série de fatores que envolveram desde a falta de agenda dos clubes até a reestruturação de algumas equipes. Em 2018 o torneio retorna mais forte, com três times que já disputam o Campeonato Paulista.

Regulamento

Este ano, a Copa terá três etapas que serão realizadas em Araraquara, Piracicaba e Ribeirão Preto, com os times se encontrando na mesma cidade para os jogos. O sistema de disputa será de pontos corridos. Desta forma, cada time fará três jogos e quem somar mais pontos na tabela vence. “Para 2019 a ideia é criar uma quarta etapa ou até mais se outros times aderirem à Copa sendo que a última etapa será de playoffs para disputa de primeiro e terceiro colocados”, explica Danilo Oliveira, do Locomotiva Rugby de Araraquara.

Tabela

Data: 24/02

Horários: 13h e 15h

Etapa Araraquara

Jogos: Locomotiva x São Carlos e Ribeirão x Piracicaba

Data: 10/03

Horários: 13h e 15h

Etapa Piracicaba

Jogos: Piracicaba x São Carlos e Ribeirão x Locomotiva

Data: 24/03

Horários: 13h e 15h

Etapa Ribeirão

Jogos Ribeirão x São Carlos e Piracicaba x Locomotiva