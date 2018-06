O CERET recebeu 300 adolescentes entre 14 e 17 anos no último sábado (9) que participaram de mais uma Copa HURRA! Juvenil. Embora a HURRA! não tenha finalidade de promover esporte de rendimento dentro de seus projetos, este evento teve energia e competitividade de sobra, o como evento tradicional do calendário, sempre é aguardado com expectativa pelos alunos dos núcleos.

A Copa HURRA! é o resultado dos aprendizados em aulas e treinos, e mesmo como caráter do espírito competitivo, os valores do rugby prevaleceram. Os jogos difíceis e acirrados foram apitados pelos árbitros formados pela HURRA!. Nesta edição, o desfile abriu mais uma vez o torneio, porém com uma novidade: os atletas entraram simulando jogadas do esporte escolhidas por eles, aumentando a ansiedade para o início dos jogos, e foram seguidos por professores e pela Família HURRA!, os responsáveis voluntários. Os alunos, que tinham um desafio de se caraterizar com as cores e os mascotes de seus núcleos, levaram pom pom e ainda pintaram seus rostos.

Além dos jogos, a Turma do Bem, que promove soluções de acesso a tratamentos odontológicos e é parceira da HURRA! há anos, realizou mais uma triagem de saúde bucal para alunos do Projeto e muitos serão contemplados com tratamentos gratuitos até completarem 18 anos. Essa medida além de promover benefícios para a saúde, tem a finalidade de ajudar a disseminar as boas práticas de higiene bucal entre todos os membros da família e pode auxiliar ainda em aspectos fora desse meio, como na busca de emprego e aceitação social.