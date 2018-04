Santa Catarina contará neste ano com mais uma competição de XV. E ela será maior. A Copa Norte/SC, transformada em “Copa Norte e Amigos”, terá neste ano 8 clubes. Os 5 que participaram no ano passado – o campeão BC Rugby, Blumenau, SJB, Itajaí e o Buchaville (o Joinville reunindo com os paranaenses do Bucha) – seguem na competição, que contará agora com mais 3 clubes: Criciúma, New Christians de Lages e Costão Norte de Florianópolis.

Todos se enfrentaram uma vez, com um total de 7 rodadas, garantindo atividade a todos os clubes até o fim do ano. A primeira rodada será já em maio, no dia 12.