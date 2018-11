O Rugby feminino entra em campo pela última vez na temporada nesse fim de semana no Ville Sports em Santana do Parnaíba para o encerramento da Copa SP Feminina, que chega à sua terceira etapa e com quatro equipes ainda lutando pelo título. Serão doze equipes lutando pela vitória divididos em três grupos, disputado inteiramente no sábado. No domingo, acontecem as finais. O União Rugby Alphaville, organizador da etapa promete transmissão ao vivo dos jogos.

As grandes favoritas são as cabeças de chave do grupo A. A dupla Rio Branco/Piratas uniu forças em 2018 e o resultado foi arrasador, com título nas duas primeiras etapas e onze pontos de vantagem para o segundo colocado, folga que deixa a equipe precisando de apenas um quinto lugar para selar o título. Nacanis e Jacareí terão a chance de realizar um aguardado embate pelo segundo lugar do grupo, depois da partida cancelada entre ambas valendo o sétimo lugar da última etapa e o São Jorge, que tentará melhorar sua colocação na etapa, depois da última colocação na estreia.

As Lenks de Sorocaba seguem confiantes no título inédito mas antes precisam garantir a liderança do grupo B. A equipe é favorita e cresceu ao longo da competição e vem motivada com suas atletas recém-coroadas campeãs sul-americanas no League, mas terão concorrência das anfitriãs do União Rugby Alphaville que chegaram na sexta colocação e terão apoio da torcida, além do Iguanas e SP Barbarians, que também correm por fora e podem beliscar a segunda posição na chave. Nos confrontos do grupo, o Lenks já encarou e venceu Baabaas e Iguanas em etapas anteriores, enquanto as Iguanas também já levaram o confronto direto contra as Barbarians.

Vice-líderes da Copa SP, o Guarulhos vem fazendo uma ótima temporada, mas lamentou a derrota para o RB/Piratas na semifinal e os três pontos a menos na classificação que deixou a equipe mais longe da ponta da tabela. E a equipe não terá vida fácil, enfrentando o time de desenvolvimento do São José com futuras promessas de uma dos melhores clubes do país, mas contra quem já garantiu duas vitórias no ano. ABC e Leprechauns fazem o dérbi do ABC Paulista no grupo buscando fechar suas campanhas com vitórias, depois de caírem de rendimento na segunda etapa. A favor das Carneiras, está o retrospecto de vitórias contra as joseenses e Leprechauns, mostrando que a equipe pode voltar à fase final.



Grupo A: Rio Branco/Piratas, Mogi Nacanis, Jacareí e São Jorge

Grupo B: Lenks, União Rugby Alphaville, Iguanas e SP Barbarians

Grupo C: Guarulhos, São José, ABC e Leprechauns

Jogos

Sábado, 1º de dezembro

10h00 – RB/Piratas X São Jorge A

10h20 – Nacanis X Jacareí A

10h40 – Lenks X SP Barbarians B

11h00 – URA X Iguanas B

11h20 – Guarulhos X Leprechauns C

11h40 – São José X ABC C

12h00 – RB/Piratas X Jacareí A

12h20 – Mogi Nacanis X São Jorge A

12h40 – Lenks X Iguanas B

13h00 – URA X SP Barbarians B

13h20 – Guarulhos X ABC

13h40 – São José X Leprechauns

14h00 – RB/Piratas X Mogi Nacanis

14h20 – Jacareí X São Jorge

14h40 – Lenks X URA

15h00 – Iguanas X SP Barbarians

15h20 – Guarulhos X São José

15h40 – ABC X Leprechauns

Domingo, 2 de dezembro

10h00 – 1º X 8º QF Ouro

10h20 – 2º X 7º QF Ouro

10h40 – 3º X 6º QF Ouro

11h00 – 4º X 5º QF Ouro

11h20 – 9º X 12º SF Bronze

11h40 – 10º X 11º SF Bronze

12h00 – Semifinal Prata

12h20 – Semifinal Prata

12h40 – Semifinal Ouro

13h00 – Semifinal Ouro

13h20 – Disputa de 11º lugar

13h40 – Disputa de 9º lugar

14h00 – Disputa de 7º lugar

14h20 – Disputa de 5º lugar

14h40 – Disputa de 3º lugar

15h00 – FINAL

Clube Cidade Pontuação geral Etapa 1 (25-26/08) Etapa 2 (22-23/09) Etapa 3 (01-02/12) Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana 50 25 25 ACISEG Guarulhos Guarulhos 39 21 18 Lenks Sorocaba 33 12 21 Taubaté Taubaté 30 15 15 São José Desenvolvimento São José dos Campos 18 6 12 Jacareí Jacareí 18 18 0 ABC Santo André 14 10 4 União Rugby Alphaville Barueri 13 3 10 SP Barbarians São Paulo 10 8 2 UFABC Leprechauns Santo André 8 5 3 Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 8 8 Iguanas São José dos Campos 6 1 5 Tsunami São Paulo 4 4 LAAUSP (Seleção USP) São Paulo 2 2 São Jorge São Paulo 0 0

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;