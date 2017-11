Compartilhar no Facebook

No último sábado, Guarapuava recebe a Taça John Swann, o Campeonato Paranaense masculino de sevens, que teve cinco clubes competindo no adulto e quatro no juvenil.

Mais uma vez, o Curitiba se sagrou campeão da competição, faturando o título adulto pela 9ª vez consecutiva. Neste ano, o título dos Touros nas duas categorias impressionou por não terem sofrida um ponto sequer em seus compromissos. Vitórias de 29 x 00, 47 x 00, 24 x 00 e 17 x 00 no adulto e de 41 x 00, 24 x 00 e 12 x 00 no juvenil.

A Taça John Swann foi fundada em 2009, em homenagem a um dos pioneiros do esporte no estado do Paraná, falecido em agosto daquele ano.

Campeonato Paranaense de Sevens – Taça John Swann

10h00 Lobo Bravo 07 X 05 Pé Vermelho

10h20 Cianorte 00 X 29 Curitiba

10h40 Lobo Bravo 19 X 00 Pé Vermelho – Juvenil

11h00 Cianorte 00 X 41 Curitiba – Juvenil

11h20 Apucarana 00 X 32 Pé Vermelho

11h40 Lobo Bravo 12 X 00 Cianorte

12h40 Curitiba 24 X 00 Pé Vermelho – Juvenil

13h00 Apucarana 00 X 47 Curitiba

13h20 Pé Vermelho 00 X 00 Cianorte

13h40 Lobo Bravo 25 X 00 Cianorte – Juvenil

14h00 Lobo Bravo 26 X 00 Apucarana

14h20 Pé Vermelho 00 X 24 Curitiba

14h40 Cianorte 05 X 05 Pé Vermelho – Juvenil

15h00 Cianorte 34 X 00 Apucarana

15h20 Lobo Bravo 00 X 12 Curitiba – Juvenil

15h40 Lobo Bravo 00 X 17 Curitiba

Classificação adulto: 1 Curitiba, 2 Lobo Bravo, 3 Pé Vermelho, 4 Cianorte, 5 Apucarana

Classificação juvenil: 1 Curitiba, 2 Lobo Bravo, 3 Pé Vermelho, 4 Cianorte