No último sábado, o Campeonato Paranaense teve seu pontapé inicial em Londrina, com o Curitiba visitando e Pé Vermelho e vencendo por 63 x 00. Marcaram os tries curitibanos Sessel (2 vezes), Rambo, Patrick, Cagu, Rauth, Michael, Thiago, Stefano e Bicudo.

Na preliminar, os dois times jogaram pelo M19, com o Curitiba vencendo por 24 x 00.

Os Touros viajaram com uma mescla de atletas vindos do seu intermédia com jogadores do time principal e se impuseram, mostrando entrosamento no início da temporada. A estreia em casa do Curitiba será no próximo sábado, contra o Lobo Bravo.

Campeonato Paranaense – 1ª rodada

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 00 x 63 Curitiba

Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 5 1 1 0 0 1 0 63 0 63 Lobo Bravo

Guarapuava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pé Vermelho

Londrina 0 1 0 0 1 0 0 0 63 -63