O Curitiba Rugby Clube relançou seu projeto Kids, voltado para a iniciação de crianças no rugby e em paralelo ao premiado projeto VOR – Vivendo o Rugby.

O Kids dos Touros será desenvolvido aos sábado – enquanto o VOR é desenvolvido nas escolas no contra-turno e nas aulas de educação física das escolas atendidas durante a semana – e será aberto a todos os interessados, de 4 a 11 anos de idade, sendo ministrado com o método do VOR (premiado pelo World Rugby, a federação internacional) e pelo atleta olímpico Gustavo Albuquerque, o Rambo, que defendeu os Tupis no Rio 2016. O Kids conta já com a adesão de muitos filhos, filhas, netos, netos, irmãos e irmãs de jogadores do presente e do passado do Curitiba, reforçando os vínculos da comunidade com o clube.