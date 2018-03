A chuva foi implacável no Vale do Paraíba nesse fim de semana, mas não esfriou o ânimo das equipes que entraram em campo na segunda semana do Paulista A e lavou a alma da torcida, que viu os times da casa triunfarem em suas estreias. Foi também a estreia dos treinadores de Jacareí e São José, agora comandados por Gabó Cenamo e Duda Padilla, ambos com trajetórias vitorias em categorias de base.

Em Jacareí, o clube fez sua primeira partida como campeão brasileiro diante do Templários, que fez sua estreia na elite estadual. Os Jacarés encontraram um rival aguerrido e levaram vinte minutos para abrir o placar, com Douglas Vinícius na ponta em duas oportunidades, e o hooker Paulo Silva fechou a etapa inicial com mais try para o time da casa. A linha dos Jacarés foi mortal no segundo tempo, chegando à meta adversária em mais quatro oportunidades em vinte minutos liquidando o jogo, respondido por um try do clube do ABC.

Na vizinha São José dos Campos, joseenses e Galos protagonizaram mais uma vez o duelo de maior rivalidade do estado, e como era esperado, o jogo se manteve em aberto até o final. O Pasteur abriu o placar aos 5′ com penal de Pedro di Pilla e ampliou na sequência com Ronaldo. Marcos Saccomanno interrompeu a série dos franceses e anotou os únicos três pontos do São José na etapa inicial e teria um jogador expulso, mas Pilla anotaria mais dois penais antes do intervalo. O São José deixou o melhor para o final, com Gabriel diminuindo com um try e Saccomanno colocando fogo na partida com um penal que reduziu a vantagem para um ponto. Debaixo de chuva torrencial, o Pasteur ampliou e se segurou como pode durante os dez minutos finais, mas o golpe veio no último lance, com um try convertido novamente por Marcos, selando o triunfo na estreia diante de sua torcida.

Na próxima rodada, Jacareí e Pasteur voltam à campo abrindo a segunda rodada. Os Jacarés recebem o Rio Branco, enquanto os franceses fazem novo clássico, dessa vez na capital contra o SPAC.

Campeonato Paulista A – semana 2

Dia 04/03/2018 às 13h – Jacareí 45 X 07 Templários

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Regis Dantas

4º árbitro: João Mont’Alverne

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 04/03/2018 às 14h – São José 20 X 19 Pasteur

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Pantano

4º árbitro: Raphael Gentile

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Jacareí 5 1 1 0 0 1 0 45 7 38 Poli São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 47 10 37 São José São José dos Campos 4 1 1 0 0 0 0 20 19 1 Band Saracens São Paulo 3 1 0 1 00 1 0 29 29 0 SPAC São Paulo 3 1 0 1 0 1 0 29 29 0 Pasteur São Paulo 1 1 0 0 1 0 1 19 20 -1 Rio Branco São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 10 47 -37 Templários São Bernardo do Campo 0 1 0 0 1 0 0 7 45 -38

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento