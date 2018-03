Nos dias 21 e 22 de abril, o Campo do Palmeiras, na zona Sul de São Paulo, receberá o Torneio Classificatório do Super Sevens Feminino 2018. Serão 12 clubes participantes, buscando as 4 preciosas vagas de equipes fixas da temporada. Isto é, as 4 melhores do Classificatório se somarão a Niterói, São José, Curitiba e Leoas de Paraisópolis como as 8 equipes garantidas em todas as etapas da temporada.

Os grupos já foram conhecidos. Band Saracens, Delta e Desterro encabeçam os 3 grupos, com SPAC, Melina e Vitória como segundos cabeças de suas chaves. Entre as equipes com mais história no circuito, o Charrua estará presente tentando uma vaga, mas o tradicional BH Rugby estará de fora, assim como o Guanabara, que vinha marcando sempre presença. USP e Goianos estarão na disputa também sonhando alto, enquanto Centauros, Iguanas e São Lourenço buscam lugar ao sol a nível nacional.

Grupo A: Delta (PI), Vitória (ES), USP (SP) e São Lourenço (MG)

Grupo B: Band Saracens (SP), Melina (MT), Goianos (GO) e Iguanas (SP)

Grupo C: Desterro (SC), SPAC (SP), Charrua (RS) e Centauros (RS)