Nas categorias masculina e feminina, o Desterro brilhou no Beach Rugby de Itajaí, se consagrando bi e tri campeão respectivamente.

Na final dos homens, o Buscha ficou, por pouco, atrás do Desterro, sendo derrotado por 10 a 07. Pelo terceiro lugar, a equipe A do Itajaí venceu o Monsters por largos 8 a 1.

Já no feminino, a segunda colocação foi conquistada pelo Old is Cu, numa final impositiva por parte do Desterro, 13 x 04. As paulistanas do SP Barbarians que foram até a Praia do Atalaia acabaram na última colocação, depois de uma última partida acirrada contra o Chapecó, 06 x 04.

Beach Rugby – Iatajaí

Feminino:

1 Desterro; 2 Old is Cu; 3 Chapecó; 4 SP Barbarians

Masculino:

1 Desterro; 2 Buscha; 3 Itajaí A; 4 Monsters; 5 Itajaí B; 6 New Order; 7 Gaspar