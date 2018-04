Neste sábado, 28, acontece pela primeira vez em Poços de Caldas o “Dia de Rugby”, um dia destinado a apresentação e divulgação do esporte no município. O evento terá início às 14h e acontecerá no Estádio Municipal Benedito Bandola de Oliveira, na zona oeste de Poços. A organização é da Liga de Rugby das Montanhas com apoio da Prefeitura através da Secretaria de Esportes e Lazer.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, Wellington Guimarães, o evento é aberto ao público, e tem como objetivo divulgar a modalidade esportiva que ainda é desconhecida, “Sabemos que muitas pessoas ainda não conhecem esse esporte, que vem crescendo e se destacando em todo país e também aqui na região; A nossa expectativa é que por meio deste projeto possamos viabilizar o acesso das crianças, jovens e adultos a esse esporte, apresentando o rugby e dando a elas a oportunidade praticarem”, comenta.

Ainda de acordo com o secretário, nesta semana está sendo realizada a divulgação do evento nas escolas, “Os organizadores estão indo nas escolas da rede municipal e também nas universidades para falar sobre o evento com o objetivo de despertar o interesse e a participação de todos, esperamos com isso conseguir uma boa adesão”.

Segundo o responsável técnico, Fabiano Custódio, das 14h às 16h será realizado oficinas de aprendizado com os participantes presentes, com o intuito de passar informações e instruções sobre o esporte.

“Passaremos informações sobre as regras básicas, os princípios do ruhby; e também haverá aulas praticas, ensinando técnicas, como passe de bola, chutes, e outros movimentos pertencentes a modalidade”.

Ainda de acordo com Fabiano, às 16h acontecerá um jogo oficial valido pelo Campeonato Mineiro de Rugby XV, entre as equipes: Liga das Montanhas x Varginha Rugby. O jogo será aberto ao publico e a todos os interessados.