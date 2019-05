No último domingo foi realizada a terceira rodada do Campeonato Paulista Universitário com dois jogos no Caveirão, campo da Medicina que recebeu todos os jogos até o momento.

O Direito Mack superou os donos da casa por sonoros 43 x 0, jogando um rugby sem permitir reações aos futuros médicos na partida. O domínio começou logo com 1 minuto de jogo, com o try de Nickolas Risovas, seguido logo menos pelo try do ponta Vitor Tedde. A Medicina conseguiu retomar o controle da sua defesa e segurar os avanços do Direito, que não conseguiam finalizar suas jogadas. Isso até próximo do final, quando conseguiram mais dois tentos antes do intervalo, com seu fortíssimo pack de forwards. A segunda etapa, porém, após uma incansável batalha entre os forwards, o cansaço da equipe da casa começou a pesar, situação que os futuros advogados aproveitaram bem e conseguiram novamente com seus forwards produzir mais três tries. Com a vitória, o Direito assumiu a liderança do torneio conquistando pontuação máxima em todos seus três jogos.

Na partida seguinte, o Mauá teve trabalho contra a aguerrida equipe dos Leprechauns do UFABC. Diferente da partida anterior decidida entre os forwards, desta vez foram os backs que comandaram as ações do jogo para ambas as equipes. O início do UFABC foi mais forte e o fullback Kleber Feitosa cravou a bola no ingoal primeiro, com 9 minutos de jogo. A defesa do UFABC conseguiu impedir as finalizações de jogadas da Mauá, mas pecou com penais em situação proveitosa para chutes para o centro Hector Herreira, acertando dois penais e aproximando no placar. A pressão dos Muttleys sobre a sequência de penais dos Leprechauns funcionou e a Mauá conquistou três tries antes do intervalo. Na segunda etapa, o centro Hector Herreira não estava com os pés calibrados, mas também mostrou belo entrosamento com seus backs e em jogo aberto e capitalizou mais dois tries a seu favor, terminando a partida com impressionantes 22 pontos dos 44 totais da Mauá. Placar final prevaleceu a disciplina e paciência da Mauá, que venceu o UFABC por 44×19.

Nesse domingo, o Universitário volta com rodada tripla, com destaque para a UNIP, recém sagrada campeã brasileira de Sevens, voltando as atenções pro XV contra a Mauá buscando encostar nos líderes. O Direito Mack encara a UFABC e a Med enfrenta a FEI.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista Universitário – 3ª semana



Dia 26/05/2019 às 14h00 – Medicina 00 x 43 Direito Mackenzie

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 26/05/2019 às 16h00 – UFABC 19 x 44 Mauá

Local: Medicina USP – São Paulo, SP