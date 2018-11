A Engenharia Mackenzie abriu o dia com uma vitória fácil sobre a PUC, aproveitando a superioridade numérica desde o início (a PUC entrou com apenas 14 atletas em campo) e outros dois desfalques ao longo da partida para correr para nada menos que 23 tries e garantir a campanha perfeita no Universitário, com 10 vitórias bonificadas. Destaque para Josué, autor de 4 tries Robinson, autor de outros 3 tries.

Na sequência, foi a vez da Mauá mostrar força, vingando a derrota do primeiro turno no dérbi do ABC contra o Leprechauns, e com estilo. Um 71 a 10 para alçar a equipe para a terceira colocação geral. A vitória foi construída ainda no primeiro tempo com atuação estrelada de Rodrigo Nery, que cruzou o ingoal aos 4′ e 6′ e acuou a UFABC, que reduziu com chute de Clug. Mas o domínio foi todo da tradicional equipe, que mesmo em inferioridade numérica por dez minutos não diminuiu o ritmo e guardou mais três tries, incluindo o hat-trick de Ney fechando o primeiro tempo em 33 a 3.

A UFABC não conseguiu mostrar o mesmo desempenho do último encontro entre as equipes e foi totalmente dominada no segundo tempo, sofrendo outros seis tries, com Joel Victor também garantindo um hat-trick na etapa, reduzido somente com Kleber Feitosa nos acréscimos, encerrando a partida com vantagem folgada da Mauá.

O jogo mais esperado do dia também foi o mais disputado, e Direito Mack e UNIP não decepcionaram a torcida realizando um grande espetáculo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, os dois lados buscaram a vitória desde o primeiro minuto mas as defesas estavam afiadas e defenderam bem o ingoal perto dos cinco metros. A partida seguia truncada até que Rafael Jelezoglo correu para abrir o marcador para os advogados, mas nem deu tempo de celebrar, com Bruno Sabino empatando a partida. Nicola Mohor correu para seu sétimo try da temporada aos 24′, mas mais uma vez, a resposta da UNIP foi imediata, com Vinícius apoiando o segundo try da equipe dois minutos depois, e a igualdade se manteve até o fim da etapa.

- Continua depois da publicidade -

No segundo tempo aconteceu a virada da UNIP pelas mãos de Victor Guilherme, mas o Direito não se abateu e pouco a pouco, o maior volume de jogo se traduziu em oportunidades que não foram desperdiçadas. Matheus Daminello recolocou os Javalis na frente e Magnoni guardou seu terceiro chute certeiro do dia, fazendo a diferença na partida. Enzo Ricca ampliou mas a UNIP seguiu viva na partida, criando muita dificuldade para o pack adversário. E foi nos avançados que a equipe incendiou o jogo, com o experiente Lucas Saccomanno guardando o quarto try da UNIP e reduzindo a vantagem do Direito para apenas dois pontos com menos de dez minutos para o encerramento. As equipes se alternaram nas oportunidades de marcar novamente, e qualquer pontuação poderia decidir o jogo, e foi o scrumhalf Mohor quem teve a última palavra, apoiando o try da vitória já nos acréscimos, garantindo a vitória e a segunda colocação para o Direito Mack na temporada.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 16

Dia 25/11/2018 às 11h – Engenharia Mackenzie 139 X 00 PUC

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mirko Weber

4º árbitro: Danilo Oddone

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/11/2018 às 13h – Mauá 71 X 10 UFABC

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Marianna Marques e Jefferson Santana

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/11/2018 às 15h – UNIP 24 X 33 Direito Mack

Árbitro:Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação Final