A Federação Paulista de Rugby anunciou hoje a tabela da Série C do Campeonato Paulista de Rugby de 2018, depois de uma série reuniões com os representantes dos clubes da divisão.

O destaque fica para a quantidade de estreantes na divisão. Rebaixados, Lechuza (Itu/Sorocaba) e União Rugby Alphaville (Barueri) fazem sua primeira aparição (apesar do URA ter jogado o Paulista do Interior em 2011 e o Lechuza em 2012), assim como o Iguanas (São José dos Campos), de história recente mas que vem mostrando visão de longo prazo, promovido do Desenvolvimento. Alto Tietê e Mogi, representantes de Mogi das Cruzes, não são novos, mas voltam a unir-se depois de um hiato de dois anos para buscar a sustentabilidade do clube na cidade.

Completam a lista de dez clubes, o União (4o), FEA (8o) e Tatuapé (9o) de São Paulo, Armada (7o) da Praia Grande, Jequitibá (6o) de Campinas e Jaguars (5o) de Jaguariúna, tendo a FEA como única campeã da divisão entre todos os participantes.

O formato de disputa retorna ao formato de fase de classificação em turno único e Taça Ouro e Prata, com os quatro melhores clubes disputando o título e os clubes entre a 5a e 8a posições disputando a Taça Prata.

A Série C começa em março e será disputada até o fim de outubro.

18/mar

Armada x União

Jequitibá x Jaguars

ATR/Mogi Nacanis x FEA

25/mar

Iguanas x URA

08/abr

Lechuza x Jequitibá

Tatuapé x Jaguars

15/abr

FEA x Armada

URA x ATR/Mogi Nacanis

Iguanas x União

22/abr

Tatuapé x Lechuza

05/mai

Jequitibá x FEA

06/mai

Jaguars x Iguanas

Armada x Lechuza

12/mai

ATR/Mogi Nacanis x Tatuapé

13/mai

União x URA

27/mai

Lechuza x Jaguars

Iguanas x Armada

ATR/Mogi Nacanis x Jequitibá

09/jun

URA x Tatuapé

16/jun

FEA x União

23/jun

Jequitibá x Iguanas

24/jun

Armada x Tatuapé

Jaguars x ATR/Mogi Nacanis

30/jun

União x Lechuza

01/jul

URA x FEA

14/jul

Jequitiba x União

15/jul

Iguanas x Tatuapé

22/jul

Lechuza x URA

ATR/Mogi Nacanis x Armada

Jaguars x FEA

28/jul

Jequitibá x Tatuapé

04/ago

União x Jaguars

FEA x Iguanas

05/ago

Armada x URA

Lechuza x ATR/Mogi Nacanis

18/ago

URA x Jequitibá

25/ago

Tatuapé x FEA

26/ago

Jaguars x Armada

Lechuza x Iguanas

02/set

ATR/Mogi Nacanis x União

15/set

FEA x Lechuza

16/set

Armada x Jequitibá

Jaguars x URA

22/set

Iguanas x ATR/Mogi Nacanis

União x Tatuapé

06/out

Semi Final – Ouro / Prata

20/out

FINAL – Ouro / Prata