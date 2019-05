Rodada entre extremos pelo Campeonato Paulista Universitário, com dois jogos a serem realizados domingo no Caveirão: a anfitriã Medicina recebe o Direito Mack, invicto; e os leprechauns do UFABC tentará sua primeira vitória contra os mutleys da Mauá.

A Medicina, ainda que reforçada pela Farma-USP, ainda não encaixou seu melhor rugby e em dois jogos não encontrou o caminho das vitórias, mesmo jogando em casa. Pela última rodada caiu diante da UNIP por 25×14, que por um momento flertou com a vitória estando apenas 1 ponto atrás do placar, mas que não segurou a equipe que estreava na temporada. O Direito Mack, por sua vez, vem se impondo ultrapassando os 100 pontos marcados em apenas duas rodadas, embora o confronto contra a Mauá tenha sido um jogo aberto decidido até os últimos instantes na última rodada. O franco-atirador Eduardo Magnoni, com 11 conversões a seu favor e artilheiro da competição, mostra que o Direito Mack possui recursos para pontuar não apenas com tries, mas que direciona a equipe com chutes de penais precisos.

Mauá pecou pela disciplina no último jogo e permitiu a virada do Direito Mack, passando parte do segundo tempo com homens a menos em campo por cartões amarelo, mas que o resultando ainda manteve a equipe na vice-liderança da tabela. O tryman Daniel Dalla Vecchia, com 4 tries até o momento, é o destaque da Mauá junto com Rodrigo Macedo, com 2 tries, além dos chutadores Hector Herreira e Thales Delollo, demonstrando variedade no leque de opções para obter a vitória em seus jogos. O UFABC teve sua estreia contra a FEI na última rodada e em um jogo com poucas oportunidades caiu por 29×10. Com uma pré-temporada com bons amistosos, é de se esperar um jogo mais duro pelos leprechauns na rodada.

Campeonato Paulista Universitário – 3ª semana

Dia 26/05/2019 às 14h00 – Medicina x Direito Mackenzie

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

- Continua depois da publicidade -

Dia 26/05/2019 às 16h00 – UFABC x Mauá

Local: Medicina USP – São Paulo, SP