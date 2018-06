A semana 8 do Paulista B produziu um assombro no topo e uma reviravolta na parte de baixo da tabela. No confronto que prometia maior equilíbrio com as duas equipes lutando pela classificação, a Engenharia Mackenzie foi brutal contra o ABC, anotando incríveis 73 a 7 sobre os atuais vice-campeões, segunda maior diferença de pontos na divisão até aqui. Os mackenzistas impuseram ritmo forte desde o início e abriram vantagem ainda no primeiro tempo, sem dar chance de reação para os Carneiros.

Tucanos vence Cougars em dia de dor

O fim de semana não podia ser pior para o Tucanos, mas as notícias ruins vieram de fora de campo. Na véspera da rodada, o ex-atleta Thiago Bovo veio a falecer repentinamente, chocando todos da delegação laranja, mas em nome do atleta, a equipe entrou em campo determinada a homenagear o irmão que se foi. E mesmo fora de casa, a equipe mostrou sua força e segue firme na perseguição ao líder Tornados, com um indiscutível 57 a 19 sobre o Cougars, em Vinhedo. Com isso, a equipe segue na terceira colocação, com 17 pontos, dois a menos que o Mackenzie.

São Bento vence a primeira e sai da lanterna

O uniforme novo deu sorte para o São Bento, que recebeu o Piratas em condição crítica na tabela, com apenas dois pontos conquistados até aqui e diante de um dos novatos que estão sendo a sensação do torneio. Mas o jogo do time da capital parece finalmente ter se encaixado e os jogadores comemoraram muito uma suada vitória por 24 a 22, com destaque para atuação brilhante de Gabriel “Lep”, autor de 22 pontos, incluindo um hat-trick (3 tries no mesmo jogo). Os visitantes ainda flertaram com a vitória, anotando todos seus pontos no segundo tempo e liderando com 10 minutos para o final, mas um penal no minuto final selou a vitória do São Bento, que com a primeira vitória, alcança a sétima posição e deixa o Cougars em último com 4. O time de Americana lamentou a derrota que amplia sua distância para os líderes, mas a equipe segue no G4 graças a derrota do ABC e aos pontos de bonificação obtidos na partida. Esse tem sido o diferencial da equipe até aqui, que já somou seis pontos adicionais na classificação.

Na próxima rodada, São Carlos e Urutu (separados por apenas dois pontos) tem a chance de se afastar de vez da zona de rebaixamento, em jogo que promete equilíbrio na casa dos Rinocerontes. As equipes vem em momentos distintos da competição: enquanto o São Carlos venceu na estreia e acumulou três derrotas seguidas, o Urutu busca a segunda vitória seguida depois de três derrotas nas rodadas iniciais. Em Indaiatuba, o São Bento também tenta embalar, mas terá missão difícil contra o líder Tornados.

Campeonato Paulista B – Semana 8

Dia 16/06/2018 às 13h – São Bento 24 X 22 Piratas

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Aline Thomaz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/06/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie 73 X 07 ABC

Árbitro: Giancarlos Bristot

Auxiliares de linha: Marco Antônio da Silva e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/06/2018 às 15h – Cougars 19 X 57 Tucanos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Classificação