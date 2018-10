O Rugby Universitário conheceu seu campeão de 2018, e a dinastia da Engenharia Mackenzie não dá sinais de se dissipar tão cedo, com a vitoriosa geração mackenzista faturando seu quinto título seguido na divisão.

O dia se iniciou com a UNIP renascendo e vencendo a UFABC, vingando a derrota inédita no primeiro turno para os Leprechauns em jogo equilibrado e com duas viradas no placar. Brihy e Bonifácio colocam a equipe laranja na liderança e Clug diminuiu com penal no final do primeiro tempo. Victor Souza voltou a cruzar o ingoal a favor da UNIP aos 9′ do segundo tempo, mas a UFABC iniciou uma reação incrível com Nayuki e Cauã anotando dois tries em apenas 7 minutos, e Clug colocando a equipe na liderança com as conversões certeiras. No entanto, a UNIP estava viva na partida e mesmo em situação de inferioridade numérica, voou para a virada com uma chuva de três tries em seis minutos, com Souza novamente, Fernando e Baldan, selando a vitória e colocando a equipe na terceira posição geral.

Na sequência, o Direito fez as pazes com a vitória ao superar os Lobos da PUC, abrindo o placar logo aos 5′ com Matheus Daminello e César Velame começou seu show no dia com dois tries e a etapa encerrou com vantagem de 22 a 0 para os PUCianos, que não conseguiram reagir. Os futuros advogados mantiveram o ritmo acelerado e guardou mais 14 pontos nos primeiros cinco minutos, e uma situação de superioridade numérica também foi bem aproveitada pelos futuros advogados, que fecharam a fatura com mais seis tries, destaque para a atuação de César Velame com 5 tries, e João Vitor com 3, em um raro hat-trick de dois atletas no segundo tempo.

No jogo decisivo, a Engenharia Mackenzie não deu chances para a Mauá adiar a decisão por mais uma rodada, abrindo o placar com Gabriel “Tsonga” logo aos 2′ e os irmãos Vini e Jaime Xavier junto com Vinny voando para mais três tries no primeiro quarto da partida. Caiafa tentou conter a força mackenzista com um penal certeiro, mas antes do fim da etapa, Renan ampliou para o Mackenzie, fechando a etapa em 33 a 3 e a mão na taça.

No segundo tempo, a Mauá melhorou e nivelou a partida, voltando a pontuar aos 9′ com Daniel Pereira. A Engenharia Mackenzie demorou para encaixar seu jogo, mas com a regularidade que mostrou durante toda temporada, não tardou a reverter a tendência da partida, com Gabriel guardando seu segundo try do dia e mesmo com a resposta imediata de Guilherme Loureiro fazendo mais um para o time do ABC, Josué e Luiz Presti anotaram dois tries em sequência para selar a vitória e levar o quinto título seguido para Higienópolis.

O Universitário retorna no dia 11 de novembro, com destaque para o confronto entre UNIP e Direito Mack, terceiro e segundo colocados respectivamente.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 13

Dia 21/10/2018 às 11h – UNIP 30 X 17 UFABC

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Jefferson Sant’anna e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/10/2018 às 13h – PUC 05 X 76 Direito Mack

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/10/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie 54 X 17 Mauá

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha:Rafael Nichioka e Jefferson Sant’anna

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP