As duas melhores campanhas da Série B se encontrarão novamente para o confronto final da divisão em 2018. Engenharia Mackenzie e Tornados Indaiatuba fizeram valer seu território e venceram São Carlos e Tucanos respectivamente, garantindo ao menos uma vaga na disputa da repescagem para a elite estadual em 2019.

Na capital paulista, os Mackenzistas receberam os aguerridos Rinocerontes que começaram ofensivos mesmo depois de Djalma abrir o placar na primeira subida dos donos da casa aos 6′, mas um penal try pouco depois mostrando a força de seu pack foi o início do domínio dos engenheiros, que neutralizaram a posse adversária em todos os seus ataques e ainda contaram com uma falha defensiva para ampliar com novo penal try e deu tranquilidade para o time da casa impôr seu ritmo de jogo. Caio pela esquerda e Gabriel “Pão” finalizando o jogo de fases pela direita, deram números finais ao primeiro tempo, 33 pontos não respondidos pelo São Carlos.

O segundo tempo começou melhor para os visitantes, que cientes da necessidade de reduzir o placar o quanto antes, dominaram os minutos inciais, com Glauco finalizando a rápida troca de passes na ponta esquerda e alimentando as esperanças do São Carlos. A Engenharia não se abateu e se manteve firme em suas ações, e não demorou para Rafael “Canadá” e Gabriel “Tsonga” retomarem o controle da partida para a equipe e ampliar seu domínio mesmo em situação de inferioridade numérica. Os avançados ainda guardaram mais um try com Otávio e em nova subida de Tsonga, o terceiro penal try do dia, dessa vez por um tackle alto, deu números finais à partida.

A torcida do Tornados suou frio antes de poder celebrar a classificação para a final, pois os Tucanos apagaram totalmente qualquer resquício da derrota por 97 a 21 durante a fase de classificação e lutaram ponto a ponto por um lugar na decisão. Depois de troca de penais ainda nos 10′ iniciais, começou a avalanche de tries, cinco em 15 minutos, iniciado pelo poderoso conjunto de avançados dos Tucanos que apoiou com Lucas Matile e Diego Góes, mas cada try foi respondido na mesma moeda com a dupla de trymen Alcino e Franz e Gustavo Souza deixou os donos da casa na liderança aos 25′, fechando a contagem do primeiro tempo.

- Continua depois da publicidade -

Yuri ampliou para o Tornados logo aos 3′ da etapa final mas o Tucanos se manteve na briga, com Góes e Matile guardando o segundo try do dia de cada um, abrindo quatro pontos de vantagem para os visitantes pela primeira vez na partida. aos 10′. A liderança não durou muito tempo, com Carlos Leite também mostrando a força do pack alvi-laranja cinco minutos depois, e a alternância de ataques deu lugar aos poucos à superioridade do Tornados que foi mais objetivo em suas finalizações e selou a vitória com Ramalho e Yuri fechando a dura partida.

A final acontecerá no próximo dia 15 de setembro, no SPAC. A Engenharia Mackenzie chega à sua terceira decisão seguida de divisão, em busca do acesso inédito rumo à elite estadual, enquanto o Tornados tenta o retorno em meio à fase final da Taça Tupi onde tenta ingressar na elite nacional pela primeira vez.

Campeonato Paulista B – Semifinais

Dia 01/09/2018 às 15h – Tornados 42 X 27 Tucanos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 01/09/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie 61 X 05 São Carlos

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Guillaume Riberá e Roger Santesso

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP