O Paulista Universitário volta a campo nesse fim de semana e pode conhecer seu campeão com duas rodadas de antecedência.

Isso porque o Direito Mack, vice-líder da competição e única equipe que ainda mantém chances matemáticas de título, acabou derrotada pela Mauá no jogo isolado do feriado e ficou a 14 pontos dos futuros engenheiros, com apenas mais 15 pontos em jogo. Com isso, basta um empate para os Mackenzistas frente a Mauá, no duelo das engenharias desse domingo, para sagrar-se pentacampeão universitário.

Além de torcer para a Mauá, os Javalis precisam vencer a PUC, lanterna da competição para seguir viva na competição, e os números favorecem amplamente o Direito Mack, que venceu o confronto no primeiro turno por 55 a 12, além de contar com o tryman da divisão (Joáo Vitor, 12 tries) para buscar mais cinco pontos.

Abrindo a rodada, UNIP e UFABC buscam a vitória para se manter vivos na luta pelo vice-campeonato, e um novo triunfo dos Leprechauns pode tirar a tradicional agremiação da UNIP da briga desse ano. A UNIP tenta a revanche após inédita derrota no primeiro turno por 27 a 24, e conta com um dos artilheiros da competição, Bruno Sabino (63 pontos) para vencer.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 13

Dia 21/10/2018 às 11h – UNIP X UFABC

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Jefferson Sant’anna e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/10/2018 às 13h – PUC X Direito Mack

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/10/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X Mauá

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha:Rafael Nichioka e Jefferson Sant’anna

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP