Apenas uma semana após a derrota na decisão da Série B, a Engenharia Mackenzie volta à campo para seguir sua caminhada para o pentacampeonato. O adversário da rodada será a UFABC, vice-líder que vem em grande temporada, contabilizando triunfos diante de equipes tradicionais como UNIP e Direito Mack, que lhe rendeu a alcunha de Matador de Gigantes à mais jovem equipe do campeonato. A tarefa dos Leprechauns no entanto será muito mais difícil para devolver a derrota no primeiro turno (34 a 7 para os Mackenzistas). A Engenharia domina todas as estatísticas até aqui, com 100% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa e tem em Rodrigo Andrioli o artilheiro do campeonato com 87 pontos. A UFABC tem números mais modestos, mas ostenta 4 vitórias seguidas e não conhece derrota desde março, e pretende seguir viva no campeonato.

Logo atrás na tabela, Mauá e Direito Mack dividem a terceira posição com 15 pontos e torcem para uma vitória do time do ABC e também precisam vencer seu jogo para se manter vivos na disputa, contando ainda com um jogo a menos na ta tabela. A Mauá tenta se reerguer após derrota diante dos Leprechauns, enquanto o Direito e o tryman João Vitor Araújo tentam embalar na reta final apesar das poucas chances de título. Longe do topo da tabela, a UNIP encara a PUC tentando repetir a vitória na estreia por 50 a 7. Os Lobos vem longe da boa campanha dos anos anteriores e não conseguiu nenhum ponto na classificação esse ano.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 11

Dia 23/09/2018 às 10h45 – PUC X UNIP

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 13h45 – Mauá X Direito Mack

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e João Freire

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 16h45 – UFABC X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Bruno Seminaro

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP