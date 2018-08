O Paulista B finalmente chegou ao fim de sua temporada regular, com a realização da última partida da fase de classificação entre Engenharia Mackenzie e Cougars, adiado no meio do ano devido a greve dos caminhoneiros. O jogo isolado tinha muito em jogo pois valia a liderança e o direito de decidir as finais em casa para o Mackenzie e para o Cougars, a permanência na divisão, onde chegou em 2016, mas depois dos 80 minutos, prevaleceu a força dos visitantes.

Os Mackenzistas abriram o placar rapidamente, com Felipe Lúcio abrindo o placar aos 2′ na ponta, mas o Cougars nivelou o jogo e os visitantes só voltaram a pontuar aos 21′ em um penal try, seu terceiro na temporada, que desestabilizou o time de Vinhedo, sofrendo outros três tries em dez minutos, deixando a Engenharia com vantagem confortável de 33 a 0 no intervalo.

Rodrigão deixou o seu segundo try do dia aos 3′ da etapa final e o pack mackenzista contribuiu com outros dois tries de George e Gabriel “Tsonga”, com Rodigão chegando aos 99 pontos no campeonato em conversão. O Cougars teve oportunidades para pontuar, mas parou na segunda melhor defesa do campeonato e só conseguiu diminuir no minuto final, com Leonardo Caparroz, dando números finais para a partida e decretando o rebaixamento da equipe.

O Wallys segue para a repescagem contra o vice-campeão da Série C, enquanto as semifinais serão jogadas já no próximo fim de semana, com a Engenharia Mackenzie e Tornados recebendo São Carlos e Tucanos respectivamente.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista B – Semana 17

Dia 25/08/2018 às 15h – Cougars 06 X 52 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: João Freire e Rafael Medeiros

4º árbitro:Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP