A série B do Campeonato Paulista conheceu seu segundo finalista na temporada 2018 mas mostrou que as três rodadas remanescentes ainda vão ter muita briga entre ABC, Piratas, São Carlos e Urutu por um lugar na pós-temporada: é a estreante Engenharia Mackenzie, que não deu chances para zebras e venceu com folga o Wallys, por 81 a 13.

A vitória começou a ser construída aos 6 minutos, com o scrumhalf Maia cruzando o ingoal dos Listrados. Os Mackenzistas ainda guardaram mais cinco tries ainda na primeira etapa, abrindo uma vantagem confortável para a segunda etapa, interrompido apenas por um grande drop goal de Gastón Molina. Ele também foi o responsável por abrir a contagem no segundo tempo, mas os Engenheiros seguiram implacáveis, aproveitando ainda a superioridade numérica após a exclusão por um tackle desleal para anotar outros três tries e assegurar mais uma vitória incontestável, que mantém o Wallys com altíssimo risco de rebaixamento.

ABC e Piratas fazem confronto direto pelo G4

No fim do sábado, o ABC recebeu o Piratas em confronto direto pelo G4 e as equipes realizaram um confronto eletrizante, com nada menos que cinco viradas no placar, mas os Carneiros saíram vitoriosos, recuperando uma desvantagem de dois pontos no intervalo para vencer a disputa. João Correa abriu o placar para os visitantes aos 7′ mas o ABC respondeu forte, com três tries de Maman, Bráulio e Pinge. No entanto o Piratas também mostrou poder ofensivo com dois tries em quatro minutos para recolocar a equipe na liderança antes do apito final.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo foi muito truncado, com cada lado produzindo chances de ampliar, mas foi só aos 18′ que o placar se movimentou novamente, com Pinge colocando o ABC na liderança. Fábio José virou novamente para o Piratas, mas a palavra final seria dos Carneiros, com Pinge convertendo um penal e Gustavo Rohm cruzando o ingoal pela última vez selando a vitória do time da casa. Além da vitória, a diferença no placar negou o ponto bônus defensivo ao Piratas, que com isso perdeu a chance de voltar à quarta colocação, que segue com o ABC em um triplo empate que ainda inclui o São Carlos.

Campeonato Paulista B – Semana 12

Dia 21/07/2018 às 10h – Engenharia Mackenzie 81 x 13 Wallys

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha:Mauro Paccagnella e Luis Henrique Bernardo

4º árbitro: Mirko Weber

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 17h – ABC 36 X 28 Piratas

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP