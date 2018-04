No último fim de semana, o Uruguaiana Rugby Clube (formado por atletas da Unipampa e do Angico Rugby Clube) aproveitou sua localização para crescer. A cidade gaúcha é separada da cidade argentina de Paso de los Libres pelo Rio Uruguai e os rugbiers de Uruguaiana cruzaram o rio para a disputa da primeira etapa do Torneio Internacional de 10-a-side, idealizado entre os clubes da região da tríplice fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina.

O torneio contou com 5 participantes: além de Uruguaiana, os uruguaios do Bufalos de Bella Unión, do La Cruz e do Artigas Rugby Club e os argentinos do Atlético Libreño (de Paso de los Libres) e do Monte Caseros.

Monte Caseros ficou com o título, enquanto os brasileiros acabaram com o quarto lugar.

A segunda etapa do circuito da fronteira não tem ainda local e data definidos, mas poderá ser em Alegrete, no Rio Grande do Sul.