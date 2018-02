O Rugby Feminino, através da equipe Velho Oeste, passa a fazer parte da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer – SEGEL de Chapecó e abre 60 vagas para jovens de 14 a 17 anos. As atividades e treinos serão realizados no Complexo Esportivo Milton Sander, o Verdão.

A estreia do projeto “Atleta do Futuro” será no dia 21 de fevereiro e contará com a participação de equipes argentinas. A Seleção Catarinense masculina fará um jogo de XV contra os argentinos do time ainda não divulgado. Já as atletas do Velho Oeste, realizarão amistosos de 7s.

Texto e imagem retirados de: Voz do Oeste