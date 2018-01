O Tradicional Beach Rugby de Ilhabela chegou à 11ª edição e, neste ano, contou com 8 equipes masculinas e, nada menos, que 12 equipes femininas, inclusive de todo o Brasil. Aconteceu na Praia do Perequê entre 9h até 22h.

As equipes que triunfaram no torneio foram FNT e Bucha, apelidos do combinado feminino São José e Iguanas e Curitiba, respectivamente, vencendo todos os jogos do dia. No masculino, o time da casa, Ilha, e o Pinda preencheram o segundo e terceiro lugar. Já no feminino, o Vai Malandra (combinado do Curitiba), Rio Branco e USP também mostraram seu potencial.

Masculino: 1 Bucha; 2 Ilha; 3 Pinda; 4 Urutu; 5 Jacareí; 6 URA; 7 Anhembi Morumbi; 8 PUC

Feminino: 1 FNT; 2 Vai Malandra; 3 Rio Branco; 4 USP; 5 Taubaté; 6 Ilhabela; 7 Aliança; 8 Anhembi Morumbi; 9 Farma; 10 URA; 11 Cásper; 12 Cação

Foto retirada do álbum Ilha Bela Beach Rugby