Os campeões gerais do Paulista 7s M17 e M19 foram conhecidos. O torneio é dividido em 3 categorias (M15, M17 e M19) e, em todas elas, São José e Jacareí se mostraram disparados no aspecto de quais clubes revelarão os talentos do futuro do Rugby.

No último domingo (3), o Jacareí levantou a taça de novo! E desta vez, pelas mãos dos jogadores de até 17 anos, depois de terem realizado uma boa campanha na primeira etapa do campeonato, na cidade vizinha, São José dos Campos. Os jovens bateram os meninos do Sanja, os tucaninhos e os galetos por placares imponentes. O destaque também vai para o Iguanas, que beliscou o segundo lugar no torneio que, por pouco, ficou com o Sanja.

A taça da categoria mais próxima do adulto, a M19, ficou nas mãos do São José, depois do saldo de tries e classificação na etapa passada, em um grande embolo na pontuação.

10h00 – Jacareí 26 x 05 São José – M19

10h20 – Jacareí 19 x 00 São José – M17

10h40 – Iguanas 31 x 05 Pasteur – M17

11h00 – Jacareí 12 x 07 Pasteur – M19

11h20 – Jacareí 33 x 05 Tucanos – M17

11h40 – Pasteur 26 x 07 Ilhabela – M17

12h00 – São José 12 x 05 Pasteur – M19

12h40 – Tucanos 05 x 22 São José – M17

13h00 – Iguanas 35 x 07 Ilhabela – M17

13h20 – Jacareí 28 x 10 São José – M19

13h40 – Jacareí 40 x 05 Pasteur – M17

14h00 – Iguanas 12 x 14 São José – M17

14h20 – Jacareí 12 x 26 Pasteur – M19

14h40 – Tucanos 19 x 28 Ilhabela – M17

15h00 – Pasteur 17 x 19 Iguanas – M17

15h20 – Pasteur 26 x 19 São José – M19

15h40 – Jacareí 26 x 00 São José – M17

Foto: Adriano Mattos