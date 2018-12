O SPAC recebeu no último fim de semana a primeira edição da Copa Bullguer, campeonato que mostrou que o Rugby pode ser um evento atrativo para marcas e o público em geral, com mais de mil pessoas vivenciando uma experiência sem precedentes no Rugby Universitário.

Dentro de campo, equipes que normalmente passam ao largo do Rugby XV ganharam destaque e mostraram o protagonismo no Seven a side. FFLCH e FMU abriram o dia com grandes vitórias entre as mulheres e não tiveram dificuldades para vencer seus grupos, mas no grupo A, Mauá e FEA Odonto fizeram o confronto mais duro da primeira fase, finalizado com triunfo apertado das futuras engenheiras, assegurando também a primeira posição.

Entre os homens, houve mais equilíbrio, com PUC e Direito Mack revivendo o confronto entre as equipes no XV e o resultado foi o duelo mais equilibrado da fase de classificação, com a vitória dos Javalis selando a primeira posição do grupo C. No grupo A, a UFABC, mais um participante da principal divisão universitária, mostrou empenho também no formato reduzido, e venceu Anhembi Morumbi e Economia Mackenzie, enquanto a ESPM exibiu força ao ser a única equipe a não sofrer pontos em seus dois jogos.

Na fase final, o favoritismo ficou mais evidente com vitórias largas da FFLCH e FMU no feminino e Direito Mack e ESPM no masculino com mais dificuldade, mas ainda assim mostrando superioridade técnica e melhor físico. Na decisão, a FMU mostrou melhor preparo físico e dominou a posse de bola, garantindo quatro tries não respondidos pela FFLCH e levando o tíulo. A briga entre Direito Mack, vice campeão Universitário em 2018 e a ESPM foi intensa, com muitos tackles e muita técnica do Seven especialmente dos publicitários, que mesmo sofrendo um try, foram superiores e venceram o título.

Dia 01/12/2018

Local: SPAC – São Paulo, SP

08h00 – Fea Odonto 37 x 00 Eng Mack – Feminino

08h20 – FMU 38 x 00 Belas Artes – Feminino

08h40 – ESPM 05 x 44 FFLCH – Feminino

09h00 – Econo Mack 07 x 17 UFABC – Masculino

09h20 – ESPM 33 x 00 Belas Artes – Masculino

09h40 – PUC 07 x 10 Direito Mack – Masculino

10h05 – Mauá 10 x 05 FEA Odonto – Feminino

10h25 – FEI 00 x 50 FMU – Feminino

10h45 – Direito Mack 36 x 00 ESPM – Feminino

11h05 – Anhembi Morumbi 07 x 35 Econo Mack – Masculino

11h25 – FGV 00 x 45 ESPM – Masculino

11h45 – FMU 00 x 14 PUC – Masculino

12h10 – Eng Mack 00 x 15 Mauá – Feminino

12h30 – Belas Artes 10 x 22 FEI – Feminino

12h50 – FFLCH 19 x 00 Direito Mack – Feminino

13h10 – UFABC 26 x 05 Anhembi Morumbi – Masculino

13h30 – Belas Artes 14 x 14 FGV – Masculino

13h50 – Direito Mack 14 x 07 FMU – Masculino

Feminino

Grupo A: 1 Mauá, 2 Fea Odonto, 3 Engenharia Mackenzie

Grupo B: 1 FMU, 2 FEI, 3 Belas Artes

Grupo C: 1 FFLCH 2 Direito Mackenzie, 3 ESPM;

Masculino

Grupo A: 1 UFABC, 2 Economia Mackenzie, 3 Anhembi Morumbi

Grupo B: 1 ESPM, 2 Belas Artes, 3 FGV

Grupo C: 1 Direito Mackenzie, 2 PUC, 3 FMU

14h20 – Semifinal G1 x G3 – FMU 40 x 00 FEA Odonto – Feminino

14h40 – Semifinal G2 x Melhor 2º – FFLCH 41 x 00 Mauá – Feminino

15h00 – Semifinal G1 x G3 – Direito Mack 24 x 07 UFABC – Masculino

15h20 – Semifinal G2 x Melhor 2º – Econo Mack 00 x 19 ESPM – Masculino

15h50 – Final Feminino – FMU 28 x 00 FFLCH

16h20 – Final Masculino – Masculina – ESPM 19 x 05 Direito Mack