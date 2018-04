A briga pela liderança do Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 (CGR 2018) segue acirrada. São os critérios de desempates que separam o líder Farrapos do vice-líder Charrua. Com os resultados da quinta rodada, Farrapos e Charrua seguem empatados no número de pontos. Os dois times venceram nesse sábado (21.04) e mantiveram o 100% de aproveitamento. Pela segunda divisão, o topo da tabela segue sendo ocupada pelo Centauros.

Diferença é de saldo

Sessenta pontos anotados durante os jogos (somando tries, conversões, penais) é o que separa o Farrapos do Charrua. O time de Bento Gonçalves voltou a marcar um placar elástico e assim manteve o saldo alto de pontos: 271. Jogando pela primeira vez em casa pelo Gauchão de Rugby XV, os bento-gonçalvenses não deram chance ao San Diego e venceram o adversário por 81×0. Jonatan (mais conhecido como Teco – duas vezes), Eduardo (Duda) , Scopel, Facundo, Erick (duas vezes), Marangoni, Felipe Lovato, Willian, Diego (Bigode) e Jeferson marcaram para o Farrapos. Dessa forma, além dos quatro pontos pela vitória somaram também o ponto extra por marcar mais de quatro tries.

Essa pontuação também recebeu o Charrua que foi até Passo Fundo encarar o Planalto. Na estreia do novo gramado dos anfitriões, em dia de muita chuva, os índios triunfaram sobre os passo-fundenses por 93×3.

Quem também enfrentou muita lama e barro foram os jogadores do Universitário e do Serra Gaúcha. Os dois times se enfrentaram em Santa Maria. E mais uma vitória dos visitantes. O Serra Gaúcha impôs o seu ritmo de jogo e venceu por 27x 0.

Tensão para a próxima rodada, quando o Farrapos e Charrua se enfrentam na Serra.

Centauros na semi da Série B

Tem equipe invicta também na segunda divisão do Gauchão de Rugby XV. O Centauros ganhou mais uma e se mantém na liderança. Dessa vez a vitória foi fora de casa. Em Guaíba, o time de Estrela fez 24 x12 no Guaíba.

Já em Pelotas, o Antiqua fez valer o fator local. Dominando a partida, os pelotenses marcaram 33×0 e subiram na tabela. Filipe, Fernandinho, Wilson, Alexandre e Igor marcaram para o Antiqua. Com os cinco pontos, o time subiu na tabela, empatando em pontos com o Guasca.

O Guasca somou um ponto mesmo ao perder para o URTC, em Sertão, por 21×19, em um jogo muito equilibrado. O ponto bônus veio por perder por menos de sete pontos de diferença. Já o URTC somou quatro e abriu oito pontos do lanterna Pampas. Tainã, Fabiano e Cris fizeram os tries do URTC. Miojo, Paulo (try penal), para o Guasca.

Campeonato Gaúcho Série A

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Universitário 00 x 27 Serra Gaúcha

Local: Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Farrapos 81 x 00 San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/04/2018 às 15h30 – Planalto 03 x 93 Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Farrapos

Bento Gonçalves 20 4 4 0 0 4 0 289 18 271 Charrua

Porto Alegre 20 4 4 0 0 4 0 234 23 211 Serra Gaúcha Caxias do Sul 15 4 3 0 0 3 0 149 45 104 San Diego

Porto Alegre 10 4 2 0 2 2 0 89 132 -43 Universitário

Santa Maria 5 5 1 0 4 1 0 54 225 -171 Brummers

Novo Hamburgo 4 4 1 0 3 0 0 37 171 -134 Planalto

Passo Fundo 0 5 0 0 5 0 0 26 264 -238

Campeonato Gaúcho Série B



Dia 21/04/2018 às 19h00 – Guaíba 12 x 24 Centauros

Local: Complexo Esportivo Ruy Coelho Gonçalves (Coelhāo) – Guaíba, RS

Dia 22/04/2018 às 14h00 – Antiqua 33 x 00 Pampas

Local: Tourist Parque Hotel – Pelotas, RS

Dia 22/04/2018 às 15h30 – União Tauras Carancho 21 x 19 Guasca

Local: Campo da IFRS – Sertão, RS

Clube Cidade(s) P 2 V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 20 4 4 0 0 4 0 163 54 109 Guasca

Porto Alegre 11 4 2 0 2 2 1 103 77 26 Antíqua

Pelotas 11 4 2 0 2 2 1 75 56 19 Guaíba

Guaíba 9 4 2 0 2 1 0 64 50 14 União Tauras Carancho Marau e Sertão 9 4 2 0 2 1 0 80 106 -26 Pampas São Leopoldo 0 4 0 0 4 0 0 14 156 -142

Campeonato Gaúcho M19



Dia 21/04/2018 às 14h30 – Planalto 05 x 20 Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Textro: Nathália Ely/FGR/Travinha