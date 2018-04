O Campeonato Gaúcho de Rugby XV tem um novo líder. Na quarta rodada, o Farrapos venceu o Universitário por 104 x 0 e ultrapassou o Charrua. O jogo aconteceu em Santa Maria. Os visitantes, aliás, estragaram as festas dos donos da casa nessa rodada. O Serra Gaúcha superou o Brummers em Dois Irmãos. Em Passo Fundo, foi o San Diego que derrotou o Planalto por 44 x 05.

Troca na liderança

O Farrapos aproveitou bem a folga do até então líder Charrua. O time foi a Santa Maria e não deu chances aos donos da casa. Desde o início do jogo os bento-gonçalvenses mostraram o objetivo de subir à ponta da tabela. Além da vitória, o time somou ponto bônus por marcar mais de quatro tries. Com o placar de 104 x 0, o octacampeão gaúcho também totalizou 208 pontos anotados. Com apenas 18, o saldo foi a 190, critério que o colocou na primeira posição.

Já o Serra Gaúcha manteve a terceira posição ao vencer o Brummers por 38×0. O time ainda somou um ponto bônus ofensivo visto que marcou seis tries. Um deles, foi convertido. O placar foi completo com dois penais.

A quarta colocação também não se modificou. O San Diego foi até Passo Fundo encarar o Planalto. E, fora de casa, venceu por 44×5. Os donos da casa marcaram um try contra oito dos visitantes. Dois deles foram convertidos.



Brummers segue invicto no Juvenil

Já no Gauchão Juvenil teve confronto de adversários diretos pela liderança. O primeiro colocado Brummers, no entanto, não deu chance ao Serra Gaúcha. Contanto com o apoio da torcida, o time de Dois Irmãos manteve a invencibilidade fazendo 22×0.

Já em Santa Maria dois jogos com uma vitória para cada time. Na primeira deu Farrapos por 19×10 . Já na segunda, melhor para o Universitário, que fez 38×0.

Campeonato Gaúcho Série A – 4ª rodada

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Universitário 00 x 104 Farrapos

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 15h30 – Brummers 00 x 38 Serra Gaúcha

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 14/04/2018 às 15h30 – Planalto 05 x 44 San Diego

Local: Campo da Brigada Militar – Passo Fundo, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Farrapos

Bento Gonçalves 15 3 3 0 0 3 0 208 18 190 Charrua

Porto Alegre 15 3 3 0 0 3 0 141 20 121 Serra Gaúcha Caxias do Sul 10 3 2 0 0 2 0 122 45 77 San Diego

Porto Alegre 10 3 2 0 1 2 0 89 51 38 Universitário

Santa Maria 5 4 1 0 3 1 0 54 198 -144 Brummers

Novo Hamburgo 4 4 1 0 3 0 0 37 171 -134 Planalto

Passo Fundo 0 4 0 0 4 0 0 23 171 -148

Campeonato Gaúcho M19 – 4ª rodada

Dia 14/04/2018 às 13h00 – Universitário 10 x 19 Farrapos Branco

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 13h40 – Universitário 38 x 00 Farrapos Verde

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 14h00 – Brummers 22 x 00 Serra Gaúcha

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR

Foto: Marcus Von Groll/ Travinha Esportes