ARTIGO COM VÍDEOS – O final de semana foi repleto de decisões no rugby gaúcho, com as finais das taças Ouro e Prata do Campeonato Gaúcho de Rugby XV de 2019. Na final da Taça Ouro, realizada no sábado, dia 18, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Farrapos levou a melhor sobre o Serra Gaúcha e conquistou o seu 10º título consecutivo da competição estadual. Já pela Taça Prata, que ocorreu no domingo, dia 19, em Santa Maria, o Brummers superou a equipe do Universitário (URSM) e ficou com o título.

Taça Ouro:

No confronto valendo o título do Campeonato Gaúcho de Rugby XV de 2019, a equipe do Farrapos enfrentou o Serra Gaúcha em duelo entre serranos em Bento Gonçalves. Com uma boa atuação dentro de campo, a equipe bento-gonçalvense conquistou a vitória pelo placar de 29 a 8 e atingiu a marca de uma década sem derrotas na competição estadual, se tornando Decacampeão Gaúcho.

O placar foi aberto pelos donos da casa com try de Coghetto e conversão de Facundo Flores. Em bela jogada ofensiva, a equipe Alviverde ampliou com mais um try de Coghetto. Ainda na etapa inicial, o Serra Gaúcha descontou com penal de Juca, terminando o primeiro tempo com placar a favor do Farrapos em 12 a 3.

Na etapa derradeira, o Farrapos ampliou a vantagem com try de Frison e com conversão efetiva de Facundo Flores. O Serra Gaúcha voltou a descontar, com try de Juca, porém a equipe da casa manteve a intensidade ofensiva, aumentando o placar com tries de Bigode e Murillo, decretando a vitória pelo placar de 29 a 8, levantando a taça de campeão da edição de 2019 da competição estadual.

Campeonato Gaúcho Série A – Finais

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Farrapos 29 x 08 Serra Gaúcha – Final – Taça Ouro

Local: Estádio da Montanha, Av. Osvaldo Aranha, s/n – Bento Gonçalves, RS

Taça Prata:

Pela disputa pelo título da Taça Prata, Universitário de Santa Maria e Brummers se enfrentaram no Centro de Eventos da UFSM, em Santa Maria. Em partida bastante equilibrada, a equipe de Novo Hamburgo, que havia terminado a primeira fase na 2ª colocação, conquistou a vitória, de virada, pelo placar de 17 a 7, conquistando o título da Taça Prata do Campeonato Gaúcho de Rugby XV de 2019, com a base do elenco campeão formada nas categorias de base do clube.

O placar foi construído na etapa inicial de partida. O Universitário de Santa Maria saiu na frente do marcador com try de Wesley e conversão de Alex. Com o prejuízo no placar, o Brummers se jogou para o ataque e chegou ao empate com try de Diogo e conversão efetiva de Bruno Chuck. Aproveitando o bom momento no jogo, o Brummers virou e ampliou a vantagem no placar com tries de Diogo Chups e Wagner Farezin, 17 a 7. Na etapa final, o Universitário de Santa Maria tentou reagir na partida, mas o Brummers conseguiu segurar a vantagem no placar até o apito final, conquistando o título da Taça Prata.

Campeonato Gaúcho Série A – Finais

Dia 19/05/2019 às 15h00 – Universitário 07 x 17 Brummers – Final – Taça Prata

Local: Av. Roraima, 1000 Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Créditos:Kévin Sganzerla