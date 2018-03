Dois jogos na Arena Paulista de Rugby movimentaram a rodada de abertura do Paulista Universitário nesse fim de semana, colocando em campo tradição contra equipes de histórico mais recente, e a experiência falou mais alto.

Abrindo o dia de jogos, a UNIP encarou os Lobos da PUC e conquistou a maior vitória do dia, um 44 a 7 muito similar ao encontro das equipes no ano passado (50 a 12 a favor do time laranja), mostrando que a equipe vem com força para lutar pelo título esse ano, disputado em pontos corridos. O domínio foi total do time laranja, que abriu 26 a zero na primeira etapa. Capitaneados pelo abertura Bruno Sabino, autor de 2 tries e vinte pontos no total, a equipe manteve o ritmo até o final, quebrado somente a dez minutos do fim com um try dos Lobos interrompendo a série de oito tries anotados pela UNIP.

Atuais campeões, a Engenharia Mackenzie também largou com vitória, mas teve mais dificuldade para superar a UFABC fazendo apenas 5 a 0 na etapa inicial e cravando 34 a 7 no placar final , muito distante do 60 a 5 conquistado também na abertura do campeonato de 2017. Os Mackenzistas aceleraram o jogo no segundo tempo e anotaram dois tries nos dez primeiros minutos contando com a superioridade numérica causada pela exclusão do hooker adversário. O representante do ABC ainda diminuiu cinco minutos depois, mas sofreria outros três tries que selaram a vitória dos futuros engenheiros.

O encontro entre Direito Mackenzie e Mauá, originalmente programado para esse domingo, foi remarcado a pedido da Mauá e ainda não teve sua data divulgada.

A próxima rodada acontece no dia 18 de março com o duelo entre os vitoriosos da abertura, Engenharia Mackenzie e UNIP, colocando o peso de suas camisas em campo em um duelo crucial para as pretensões de título das equipes. A PUC busca a reabilitação contra a Mauá, que fará sua estreia na competição.

Dia 04/03/2018 às 13h – UNIP 50 X 07 PUC

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Renata Martinez

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 04/03/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie 34 X 07 UFABC

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Herbert Ferreira e Luiz Henrique

4º árbitro: Mariana Costa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação