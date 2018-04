Três clubes invictos e outros três que ainda lutam pelos primeiros pontos entram em campo nesse domingo na continuação da segunda rodada do Paulista C.

O destaque da rodada é o confronto entre FEA e Armada. Vencedores na estreia, as equipes buscam manter o 100% de aproveitamento e devem contar com a eficiência dos chutes de Paulo Crud pelo lado alvinegro e Maurício Zotarelli pelo time da capital para conseguir um bom resultado. Quase um ano atrás, a vitória foi FEAna fora de casa por 21 a 24. O representante do litoral paulista mais bem ranqueado no estado sobe a serra para buscar a revanche.

Em São José dos Campos, o Iguanas tem mais uma vez um grande desafio pela frente. Depois de superar o forte União Rugby Alphaville em seu jogo de estreia, a equipe encara o União, considerado um dos favoritos para a temporada mas que caiu na estreia. O jogo dessa semana poderá ser um termômetro melhor do que esperar das equipes para o restante do ano. URA e Alto Tietê/Nacanis completam a rodada e buscam a primeira vitória do ano. A boa performance do ataque das duas equipes pode ser a chave para o triunfo e apesar do campeonato ser longo, apenas o Cougars (em 2015) alcançou as finais após derrotas nas duas primeiras partidas.

Campeonato Paulista C – Semana 4

Dia 15/04/2018 às 10h – União Rugby Alphaville X Alto Tietê/Nacanis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Jardim Maria Helena – Barueri, SP

Dia 15/04/2018 às 10h – Iguanas X União

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 15/04/2018 às 10h30 – FEA X Armada

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Aline Thomaz

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Foto: José Nave/Expedição Rugby