Nesse fim de semana, a briga pela liderança da Série C Paulista ganha um novo capítulo. Após o Lechuza alcançar a ponta pela primeira vez na competição na última semana, agora é a vez de FEA e Iguanas defenderem suas campanhas para seguir ente os melhores da divisão.

A FEA é a única invicta na temporada e recebe o União, com quem travou um duelo muito duro no último ano, mas o melhor momento FEAno coloca o favoritismo do seu lado. Apesar de tudo, o rubro-verde da zona oeste paulistana também tem motivos para acreditar na vitória. Depois de ficar no quase em seu segundo jogo, a equipe venceu o URA na última rodada e em caso de vitória em sua partida e derrota do Iguanas, fecha a rodada dentro do G4. Para isso, o time terá que contar com ajuda do Armada, que vem de duas derrotas seguidas e enfrenta o Iguanas fora de casa, uma tarefa dura para qualquer rival. Até aqui, foram duas vitórias para os joseenses no ano em seus domínios.

Campeonato Paulista C – Semana 9

Dia 16/06/2018 às 10h – FEA X União

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 17/06/2018 às 10h – Iguanas X Armada

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Foto: Daniel Venturole / Portal do Rugby