Os times da casa deram as cartas na Série C do Paulista de Rugby nesse fim de semana, com três vitórias que mexeram as duas pontas da classificação.

Em Barueri, o União Rugby Alphaville recebeu o ATR/Mogi e conseguiu se recuperar da derrota na estreia, em partida equilibrada que acabou com vitória dos locais por 23 a 17, levando a equipe para o meio da tabela. Mesmo derrotado, o ATR/Mogi conseguiu segurar o ataque do URA e garantiu seu primeiro ponto da temporada, deixando Tatuapé e Lechuza na lanterna.

Em São José dos Campos, o Iguanas segue surpreendendo, sendo o novato na divisão e apenas uma das duas equipes a manter a campanha perfeita após duas rodadas apesar de mais uma vez ceder o bônus defensivo ao adversário. Dessa vez, a vítima foi o União, que garantiu 4 tries e levou dois pontos, mas segue longe dos líderes.

O confronto mais esperado da rodada ficou por conta de FEA e Armada, que vinham de vitórias na estreia, e o time da capital levou a melhor debaixo de forte chuva. O primeiro tempo foi todo dos alvinegros do Armada, que abriram 12 a 0 com tries de João Almeida e Paulo Crud e ainda conseguiram segurara o ataque adversário após a exclusão temporária de Felippe Buratto. No segundo tempo a FEA reagiu logo no início com Rodrigo Suigh mas o clube da Praia Grande restabeleceu a vantagem minutos depois. No entanto, o dia era da FEA, que liderados por Maurício Zotarelli aproveitaram nova exclusão para virar o jogo com dois tries convertidos durante a superioridade numérica e definiu o placar no minuto final, negando o ponto bônus ao adversário, fechando o placar em 29 a 19.

Nesse fim de semana, Tatuapé e Lechuza fazem o duelo solitário da rodada entre as duas equipes que ainda não pontuaram na Série C. A partida será realizada na Arena Paulista de Rugby, na zona leste da capital.

Campeonato Paulista C – Semana 4

Dia 15/04/2018 às 10h00 – União Rugby Alphaville 23 X 17 Alto Tietê/Nacanis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Jardim Maria Helena – Barueri, SP

Dia 15/04/2018 às 10h00 – Iguanas 29 X 22 União

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 15/04/2018 às 10h30 – FEA 29 X 19 Armada

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Aline Thomaz

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação