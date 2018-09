A Série C do Campeonato Paulista de Rugby volta à campo nesse fim de semana em clima de decisão, com a última rodada para a maioria dos clubes (Iguanas e ATR/Mogi fazem o último jogo da fase de classificação na próxima semana) e poderemos conhecer os quatro clubes que seguirão na luta pelo título.

A rodada abre com o confronto mais esperado, entre os líderes FEA e Lechuza. A equipe da capital dominou a primeira fase, pulando na ponta desde as primeiras rodadas mas viu o clube de Sorocaba chegar aos poucos e se consolidar com a melhor campanha das últimas rodadas, além de deter o melhor ataque da competição com 257 pontos, apesar do sufoco contra o Iguanas, único algoz dos FEAnos na temporada. Já com mando garantido na semifinal, o duelo vale a vantagem de jogar em casa caso cheguem à final.

As duas outras partidas reúnem os extremos da tabela, com Jequitibá e Jaguars (respectivamente a melhor defesa e o melhor ataque da competição) jogando pela classificação inédita rumo às finais da divisão. Depois de uma luta ponto a ponto por boa parte do campeonato, uma rodada perfeita para ambos que contou com derrota do Iguanas, permitiu às equipes abrirem vantagem no momento decisivo e um único ponto garante a classificação matemática e reforça o crescimento do interior paulista no ano. Do outro lado, Armada e União Rugby Alphaville fizeram campanhas abaixo do esperado e enquanto os santistas precisam de pelo menos um ponto para se garantir na divisão, e terão seu bom ataque, responsável por quatro pontos de bonificação no ano, o URA joga pela vitória mas de olho na decisão extra-campo, onde ainda corre o recurso contra a decisão pelo rebaixamento da equipe.

Campeonato Paulista C – Semana 19

Dia 15/09/2018 às 15h30 – FEA X Lechuza

Árbitro: Guillaume Ribera

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/09/2018 às 10h – Jaguars X União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Rodrigo Vicentim e Bárbara Marzano

4º árbitro: Aline Bianca

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 16/09/2018 às 14h – Armada X Jequitibá

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: CT Meninos da Vila – Santos, SP