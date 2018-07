O fim de semana foi bom para FEA e Lechuza no Paulista C, que confirmaram seu favoritismo e venceram URA e União respectivamente, colocando pressão sobre os demais postulantes à uma vaga na fase final.

Na Arena Paulista, as Corujas construíram sua vitória ainda no primeiro tempo, abrindo o placar aos cinco minutos com Renan. João Saborosa e Alexandre Lopes trocaram penalidades e os rubro-verdes viraram aos 21′, com try de Maffei em bom momento do União na partida, mas o Lechuza intensificou a pressão na fase final do primeiro tempo e retomou a liderança com nada menos que 15 pontos adicionais, levando uma vantagem importante para a sequência do jogo. O jogo ficou mais truncado no segundo tempo com as equipes se alternando na posse de bola mas o placar só foi movimentado novamente aos 22′ e 24′ com Pedro Augusto para o Lechuza, completando seu hat-trick na partida. Bauer selou a vitória para os visitantes cruzando o ingoal do União pela última vez aos 33′, e ainda houve tempo para Paulo José descontar para o União, resultado que mantém a equipe em situação delicada na tabela.

No domingo, foi dia do União Rugby Alphaville tentar a reação em Barueri mas a FEA dominou desde o início, abrindo o placar aos 4′ com Scamparini e Jefferson adicionou três pontos logo depois. A vantagem inicial deu mais tranquilidade para os visitantes que mantiveram maior domínio da bola e conseguiram anular os avanços do URA mesmo com um homem a menos em campo, e na reta final da etapa, a equipe ainda guardou mais dois tries, com o tryman Maurício Zotarelli e Scamparini novamente, fechando o primeiro tempo com 22 a 0 no placar. O time da casa realizou nada menos que cinco alterações no intervalo, e apesar de abrir a etapa final com try de Fernando, o União não foi adiante em sua reação, com a FEA seguindo com um bom trabalho defensivo e administrando sua vantagem, que foi ampliada na reta final com Cleiton, dando números finais à partida e mantendo os FEAnos na liderança e com sua campanha irretocável no Paulista C.

O Rugby em São Paulo para durante o próximo feriado devido o feriado de 9 de julho, e na volta, o União terá pela frente outro duro confronto, viajando até Paulínia para encarar o Jequitibá.



Campeonato Paulista C – Semana 11

Dia 30/06/2018 às 10h – União 17 X 44 Lechuza

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Erika Weiss

4º árbitro: Kaike Oliveira

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 01/07/2018 às 10h – União Rugby Alphaville 05 X 29 FEA

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Erika Weiss

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP



