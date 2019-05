Os extremos da tabela entram em rota de colisão na semana 4 da Série C do Campeonato Paulista de Rugby, com dois jogos. FEA e Ribeirão entram em campo de olho na segunda vitória, enquanto Jequitibá e Iguanas tem a missão de buscar os primeiros pontos para sair das últimas posições da tabela.

O Jequitibá pretende chacoalhar a poeira dos ombros deixada em sua primeira partida no campeonato, onde o semifinalista de 2018 foi surpreendido pelo Wallys fora de casa, e pegará a estrada novamente rumo à Ribeirão Preto para conquistar a primeira vitória na competição. O Ribeirão teve a estreia dos sonhos na divisão com uma vitória fora de casa e agora conta com o apoio da torcida em uma sequência de dois jogos em casa para se firmar como uma das forças do campeonato.

O Iguanas recebe os Feanos no CT João do Pulo no que promete ser uma partida bem disputada, considerando a vitória por 15×14 do time de São José dos Campos no último confronto entre as equipes. O Iguanas vem de derrota para o recém-promovido Rio Preto fora de casa, mas que havia dominado o primeiro tempo desta partida, inclusive inaugurando o placar com um raro drop goal. A FEA buscará a vitória para não deixar o líder Wallys escapar na liderança do campeonato e contará com reforços no pack de forwards para que sua linha tenha a posse da bola garantida.

Campeonato Paulista C – semana 4

Dia 04/05/2019 às 15h – Ribeirão X Jequitibá

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Adauto Nunes

4º árbitro:

Local: Ribeirão Preto, SP

Dia 05/05/2019 às 11h – Iguanas X FEA

Árbitro: Régis Dantas

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: CT João do Pulo – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Wallys Jundiaí/Louveira 10 2 2 0 0 2 0 110 21 89 FEA São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 24 5 19 Rio Preto Rio Preto 5 1 1 0 0 1 0 34 17 17 Cougars Vinhedo 5 2 1 0 1 1 0 49 50 -1 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 4 1 1 0 0 0 0 31 17 14 Iguanas São José dos Campos 0 1 0 0 1 0 0 17 34 -17 União São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 14 55 -41 Jequitibá Campinas/Paulínia 0 1 0 0 1 0 0 7 55 -48 Mogi Mogi das Cruzes 0 2 0 0 2 0 0 24 56 -32

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista D

10º colocado = Rebaixamento direto